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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۲۰

با متزلزل خواندن وضعيت صلح در سرزمكينهاي اشغالي

كوفي عنان : جامعه بين المللي بايد به مناقشه اسرائيل و فلسطين كمك كنند

دبير كل سازمان ملل اعلام كرد : با وجود اقدامات مثبت جديد در مناقشه اسرائيل و فلسطين ، وضعيت همچنان متزلزل است و جامعه بين المللي بايد دو طرف را تشويق كنند تا همكلام با يكديگر در اين زمينه اقدام كنند و به كاهش وضعيت بد اقتصادي فلسطين كمك كنند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از مركز اطلاع رساني سازمان ملل ، كوفي عنان دبير كل ساز مان ملل در نشست سال 2005 كميته تحقق حقوق لاينفك مردم فلسطين كه در مقراين سازمان در نيويورك برگزار شد گفت : من از همه كشورهاي عضو مي خواهيم كه به دو طرف كمك كنند تا به تعهدات خود عمل كنند و همكاريشان را افزايش دهند . بنابراين فرصت پيشرفت روند صلح كه هم اكنون  نزديك است به طور جدي فراهم آمده است .

وي با تاكيد به تحولات مثبت اخير مانند انتخاب محمود عباس رئيس جديد تشكيلات خود گردان فلسطين كه مخالف خشونت و متعهد به طرح صلح خاور ميانه موسوم به نقشه راه است ، بهبود همكاري امنيتي بين دو طرف و اجلاس امروز در شرم الشيخ بين آريل شارون نخست وزير اسرائيل و محمود عباس رئيس تشكيلات خود گردان فلسطين اشاره كرد .

دبيركل سازمان ملل همچنين در بيانات خود با اشاره  به تعهد محمود عباس براي اصلاحات داخلي و امنيتي و برنامه خروج اسرائيل از نوار غزه و بخشهايي از كرانه باختري ، تحقق زود هنگام اين عقب نشيني هماهنگ با رهبري فلسطين را يك اقدام مهم در پايبندي به نقشه راه خواند .

كوفي عنان با بيان اين مطلب كه بايد درباره وضعيت بد اقتصادي فلسطين اقدام شود گفت : تسكين آلام آنان و بهبود وضعيت اقتصادي فلسطينيان يك امر واجب و يك كمك مهم براي صلح است .

وي قول داد كه آژانسهاي سازمان ملل به تلاشهاي خود براي كمك به صد ها هزار فلسطيني نيازمند و مستاصل ادامه خواهند داد و از جامعه جهاني خواست كه حمايتها شديد وكمكهاي مستمر خود به اين سازمانها را ادامه دهند .

کد مطلب 156194

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