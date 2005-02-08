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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۴۲

يك عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس در گفت وگو با "مهر":

كميته منتخب شوراي هماهنگي در حال رايزني نهايي با جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز است

يك عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي گفت: شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي چنانچه مشورت بيشتر به انتخاب بهتر و اجماع كليه نيروهاي اصولگرا بيانجامد ممكن است در اعلام نظر نهايي خود تامل بيشتري نشان دهد.

وي كه خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: بر اين اساس معرفي نامزد نهايي اصولگرايان تا پايان سال نيز دير محسوب نمي شود.

اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: اكنون بحث ميان شوراي هماهنگي و كميته منتخب با جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم وجود دارد و اين كميته در تلاش است تا بتواند نظرات اين دو تشكل مهم را نيز كاملا جلب كند.
کد مطلب 156195

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