كميته منتخب شوراي هماهنگي در حال رايزني نهايي با جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز است

يك عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي گفت: شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي چنانچه مشورت بيشتر به انتخاب بهتر و اجماع كليه نيروهاي اصولگرا بيانجامد ممكن است در اعلام نظر نهايي خود تامل بيشتري نشان دهد.

وي كه خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: بر اين اساس معرفي نامزد نهايي اصولگرايان تا پايان سال نيز دير محسوب نمي شود.



اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: اكنون بحث ميان شوراي هماهنگي و كميته منتخب با جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم وجود دارد و اين كميته در تلاش است تا بتواند نظرات اين دو تشكل مهم را نيز كاملا جلب كند.