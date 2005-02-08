كارشناسان آمريكائي : بوش فعالانه به دنبال تغيير نظام در ايران است اما راهش را نمي داند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، جرج پركوويچ تحليلگر مسائل ايران در مؤسسه صلح بين المللي كارنگي گفت:" من هيچ شكي ندارم كه رئيس جمهور و نزديكترين مشاورانش بر اين باورند علاوه بر مساله تروريسم راه حل دو مسئله برنامه هاي هسته اي و بهبود زندگي ايرانيان تغيير رژيم است".

وي گفت: مساله اصلي اين است كه تغييراين رژيم چگونه بايد صورت پذيرد و اين خيلي مهم است تا بين ايده تغيير رژيم و ابزارهاي آن تمايزي قائل شويم ، من فكر مي كنم در مورد ابزار تغيير رژيم در دولت اختلافاتي وجود دارد اما كاندوليزا رايس وزير امور خارجه مشخص كرد كه ابزارهائي كه آنها پي گيري خواهند كرد مبتني بر زور نخواهد بود و بيشتر سياسي خواهد بود".

اين درحاليست كه مايكل لدين از اعضاء مؤسسه "امريكن اينترپرايز انستيتو" و يك نئومحافظه كارسرسخت وجنگ طلب در سخناني مدعي شد :" من فكر مي كنم كه ايران ساده تر از ساير موارد است به خاطر اينكه بر اساس نظر سنجي كه از سوي حكومت ايران برگزارشده ، نشان مي دهد كه 70 درصد مردم ايران از رژيم متنفرند و مي خواهند تا اين رژيم عوض شود".

لازم به ذكراست كه لدين يكي ازافراد افراطي در كادر مشاوران بوش مي باشد كه خواهان براندازي نظام در ايران است ، همچنين وي از مشاوران سابق سازمان جاسوسي سيا مي باشد و معتقد است كه حكومت ايران بايد هر چه زوتر از بين برود.به اعتقاد لدين تمامي دلايل و شواهد موجود در خصوص حمله نظامي آمريكا به عراق در مورد ايران نيز صدق مي كند .

يكي ديگر از متحدان لدين " داگلاس فيث " رئيس برنامه ريزي سياسي غيرنظامي در وزارت دفاع آمريكا(پنتاگون) است. محل كار وي دقيقاً همان جايي است كه با اطلاعات تحريف شده و تحليل هاي كذب، عراق را به همكاري با شبكه تروريستي القاعده و تلاش براي تهيه و توليد تسليحات كشتارجمعي متهم كرده بود .

" فيث " و " لدين " جزو افرادي بودند كه در دهه 80 ميلادي همزمان با دوره رياست جمهوري رونالد ريگان در خصوص معامله تسليحاتي با ايران ( ايران كنترا ) مشاركت داشتند .