22 بهمن سرآغاز حركت تاريخ ساز مردم ايران به سوي هويت اسلامي بود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، در اين بيانيه آمده است : 22 بهمن سرآغاز حركت بزرگ و تاريخ ساز مردم شريف و آزاد ايران اسلامي به سوي آزادي استقلال و هويت اسلامي بود. هويتي كه ساليان متمادي توسط حكام مستبد و خودكامه ناديده گرفته شده بود سرانجام در 22 بهمن 57 با تلاش ومجاهدت و اهداي هزاران شهيد به دست آمد.

در ادامه اين بيانيه آمده است : ملت بزرگ و آزاد ايران اسلامي شكوه و عظمت از دست رفته را با ايثار جان عزيزان خود احيا نمود و دست استكبار را براي هميشه از اين آب و خاك قطع كرد. اما استكبار جهاني براي احيا منافع نامشروع خود همواره راه دشمني و ستيز با ملت ايران را برگزيده است كه با بيداري و هوشياري ملت آگاه و مقاوم ايران اسلامي راه به جايي نبرده و نخواهد برد.

در بخش ديگري از اين بيانيه عنوان شده است : وظيفه شرعي و ملي ماست كه از اين پيروزي غرور آفرين كه عزت و اقتدار دوباره براي ايران اسلامي به ارمغان آورده و دست زورگويان و مستكبران را از اين سرزمين كوتاه نموده با تمام توان صيانت و پاسداري نماييم و اين امانت بزرگ الهي را پاس بداريم.



دانشگاه آزاد اسلامي در پايان اين بيانيه افزوده است: درهمين راستا مديران، كاركنان، اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بعنوان قشر آگاه و پيشتاز در صحنه هاي انقلاب اسلامي ضمن تجديد ميثاق با آرمانهاي بينانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و شركت گسترده در راهپيمايي 22 بهمن ماه از مردم انقلابي و متدين ايران اسلامي نيز دعوت مي نمايند كه در اين روز يكبار ديگر حمايت خود را از انقلاب اسلامي اعلام نموده و جواب ياوه سرايي هاي زورگويان و استكبار جهاني را با حضور پرشور و با شكوه خود در اين راهپيمايي قاطعانه پاسخ دهند و يكبار ديگرعظمت و اقتدار ايران اسلامي را به رخ جهانيان بكشند.