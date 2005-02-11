اختصاص 10ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرح توانمندسازي اجتماع محور

واعظ مهدوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: در حقيقت بررسي هاي موجود نشان مي دهم يكي از مسايلي كه باعث به وجود آمدن فقر مي شود فقدان شغل است.

وي تصريح كرد: علت عدم اشتغال در بيشتر موارد نداشتن مهارت هاي شغلي لازم است، البته نمي توان نقش سرمايه را در اين ميان ناديده گرفت اما تمام مشكلات را هم نمي توان به نبود سرمايه نسبت داد، بلكه نداشتن مهارت هاي شغلي نيز يكي ديگر از دلايل عدم اشتغال افراد و در نهايت ايجاد فقر در جامعه است.

معاون وزير رفاه در امور سياستگذاري و برنامه ريزي خاطر نشان كرد: به همين منظور وزارت رفاه و تامين اجتماعي در چارچوب توسعه جهاني توانمند سازي را مد نظر قرار داده و سعي دارد با آموزش افرادي كه درآمد كمي دارند و در زير خط فقر به سر مي برند گامي موثر در جهت كاهش فقر در جامعه بردارد.

واعظ مهدوي گفت: طرح توانمند سازي اجتماع محور درحقيقت از مردم شروع مي كند و سعي دارد مشاركت اجتماعي را جلب كرده، نظرات و علايق افراد را براي اجراي اين طرح به كار گيرد.

وي افزود: در طرح توانمند سازي اجتماع محور علايق و توانايي هاي اجتماعي افراد در دستور كار قرار دارد و دولت به جاي اين كه خود مجري چنين طرحي باشد تنها تسهيل كننده راه است و با امكانات و خدمات تخصصي كه در اختيار اجراي اين طرح قرار مي دهد زمينه را براي اجراي هر چه بهتر طرح ياد شده فراهم مي سازد.

واعظ مهدوي تصريح كرد: در حال حاضر در 3 استان پايلوت اين طرح ها به اجرا گذاشته شده، استان هاي مذكور عبارتند از : آذربايجان غربي، چهارمحال و بختياري و استان بوشهر، اين در حالي است كه اگر بودجه مورد نياز تصويب شود در سال آينده 6 استان ديگر نيز به سه استان كنوني اضافه خواهند شد.