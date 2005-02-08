"كوين كاستنر"قسمت دوم فيلم "رابين هود" را كليد مي زند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان اعلام كرد كه تمايل دارد قسمت دوم اين فيلم را با نام "رابين هود: شاهزاده دزدها" را كليد بزند .

اين هنرپيشه وكارگردان 50 ساله درمورد ساخت دنباله اين فيلم مي گويد : "اكنون بزرگتر شده ام و مي توانم داستان را به پيش برم."

"كاستنر" تصديق كرد كه درحال حاضر بر روي ايده اصلي اين اثر كارمي كند با اين وجود بسياري از كارشناسان سينما بر اين باور هستند كه اين اثر نمي تواند موفقيت چنداني را بدست آورد و به ناكامي فيلم " پستچي " دچارمي شود.

كارگردان تحسين شده فيلم "رقصنده با گرگ" واپسين باربا فيلم "فوق خشم" درعرصه رقابتها حضورداشت. اين فيلم كه نام "مايك بيندر" را در مقام كارگردان و فيلمنامه نويس دارد داستان زندگي يك بازيكن بيسبال است كه درزندگي با شكست مواجه شده و به عنوان دي جي زندگي مي گذراند.

فيلم "فوق خشم" كه از حضور"جوان آلن" درنقش مقابل "كاستنر" سود مي جويد، روز يازدهم مارس به نمايش عمومي درمي آيد. اين اثر توسط شركت توزيع كننده نيولاين راهي سالن سينماها مي شود.

"كاستنر" درسال 1991 فيلم "رقصنده با گرگ" را ارائه داد. اين اثر كه در12 رشته كانديد دريافت تنديس اسكارشد، شهرت و محبوبيت بسياري را براي وي به ارمغان آورد و هفت جايزه را دركارنامه هنري اش ثبت كرد.