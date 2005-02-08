قاليباف در پاسخ به مهر: كارنامه من روشن است // قضاوت ديگران براي من مهم نيست

سردار قاليباف درحاشيه نشست مطبوعاتي خود درپاسخ به سئوال خبرنگار"مهر"، مبني براينكه گفته مي شود وي از اعلام نتايج اقدامات و فعاليتهاي خود در ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز و همچنين در نيروي انتظامي به عنوان يك اقدام تبليغاتي در آستانه انتخابات رياست جمهوري بهره برداري تبليغاتي مي كند، گفت : اين سئوال را بارها در اين روزها از من كرده اند و اين نشانه لطف خبرنگاران به بنده است، اما بايد تاكيد كنم؛ ما در انقلاب ياد گرفته ايم كارمان را درست انجام دهيم و از زماني كه وارد نيروي انتظامي شدم نيز لحظه اي غافل از از انجام وظيفه نبوده ام.

قاليباف گلايه كرد : افكار عمومي خود قضاوت كند، مگر تا ديروز در نيروي انتظامي و يا ستاد مبارزه با قاچاق خوابيده بوديم وكاري انجام نمي داديم كه امروز با افتتاح برخي طرح ها و اعلام برخي موارد قصد رياكاري داشته باشم، برويد به كارنامه من در نيروي انتظامي مراجعه كنيد .

فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: آنچه برعهده من گذاشته شده را با دقت دنبال مي كنم و براي من مهم نيست كه ديگران چه قضاوتي مي كنند .