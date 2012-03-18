بخور نخورهای عید/ توصیه هایی درباره تغذیه سالم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کیمیاگر به تفاوت پذیرایی و درست و غلط بودن عادتهای رایج در ایام نوروزی پرداخته است.

وی اظهار داشت: در قدیم محله ها کوچکتر بود و افراد نزدیک به هم زندگی می کردند، هنگام دید و بازدید عید وقتی خانه یک نفر می رفتند جمع می شدند و از همان جا به خانه دیگری می رفتند اما امروزه نوع دید و بازدیدها تغییر کرده است.

وی عنوان کرد: افراد روز معینی را مشخص می کنند و در خانه می مانند تا مهمان ها برسند. برخی از دید و بازدیدها هم به صورت رستورانی درآمده است، یعنی میزبان یک روز تعطیل همه را به رستوران دعوت می کند.

کیمیاگر گفت: در گذشته پذیرایی ناهار و شام در ایام نوروز جایگاهی نداشته اما امروز به دلیل کوچ تر شدن خانه ها و جوابگو نبودن فضای خانه برای مهمان زیاد، این عادت مرسوم شده است.

وی افزود: تفاوت عمده دیگر در میزان سفرهاست، در گذشته سفرهای نوروزی به حدی که امروزه دیده می شود، نبود و بسیاری افراد در حال حاضر عادت های پذیرایی، تفاوت چندانی با گذشته ندارد.

این متخصص تغذیه گفت: از قدیم الایام ایرانی ها از مهمانان خود با چای، شیرینی و میوه پذیرایی می کردند و هنوز هم همینطور است، البته شیرینی ها قبلا بیشتر سنتی و شامل پشمک، باقلوا، قطاب و ... بود و سایز شیرینی ها هم کوچکتر از اندازه شیرینی های امروزی بود.

وی یادآورشد: انواع نان نخودچی، شیرینی های گردویی، نان های برنجی، شیرینی های زنجبیلی و ... تعارف می شد که همه مان حتی اگر چند شیرینی می خورد، حجم بالایی از این خوراکی را دریافت نمی کرد، امروزه بر خلاف گذشته شیرینی ها یبزرگ تعارف می شود که کار نادرستی است.

کیمیاگر گفت: در واقع مصرف چند شیرینی بزرگ در منازل مختلف باعث افزایش کالری مصرفی و اضافه وزن می شود.

این متخصص تغذیه توصیه کرد: شیرینی های سنتی یا شیرینی های کوچک و خشک بهترین انتخاب هستند، برخی از افراد شیرینی های تر می خرند که ماندگاری زیادی ندارد، جای این شیرینی ها یخچال است.

وی گفت: در ایام نوروز گاهی شیرینی صبح تا شب یا در اثر غفلت شبانه روز بیرون از یخچال قرار می گیرد که اگر ماندگاری پائیینی داشته باشد، فاسد خواهد شد.

کیمیاگر به مصرف میوه اشاره و اضافه کرد: سیب و پرتقال البته خیار که جزو صیفی جات است ولی در ایران در سبد میوه قرار می گیرد که البته انتخاب خوبی است.

وی گفت: از میان میوه ها توصیه می شود بیشتر میوه هایی را مصرف کنید که ویتامین آنها در کبد ذخیره می شود، ویتامین A از ویتامین هایی است که در کبد ذخیره می شود و تا چند ماه نیاز فرد را برطرف می کند و پیش ساز این ویتامین در سیب و پرتقال وجود دارد.



کیمیاگر بیان داشت: مزیت خیار هم کم کالری بودن ان است و خوبی آن این است که می توانید در هر منزلی که برای عید دیدنی می روید، مصرف کنید تا تا هم پذیرایی شده باشید و هم کالری بالایی دریافت نکرده باشید، بنابرین اگر محدودیت مصرف میوه دارید یعنی یا وزنتانم زیاد است یا قند خونتان بالاست و بیش از 4-3 عدد میوه در روز نمی توانید بخورید، در یکی ، دو مهمانی با خیار از خودتان پذیرایی کنید.



وی افزود: یک موز 2 سهم میوه است و خواص زیادی ندارد، به نسبت سایر میوه ها ویتامین A و C موز کمتر است در عوض قند بالایی دارد و بیشتر سیر کننده است، اگر فردی طعم موز را می پسندد مصرف آن ایرادی ندارد اما به هر حال کالری بالایی دارد.



متخصص تغذیه درباره آجیل گفت : تخمه کدوی ریز، زیرا زمان زیادی طول می کشد تا فرد نیم سیر از آن را بشکند،. خوبی این دانه ها این است که فرد هم پذیرایی می شود هم کالری کمتری دریافت می کند، مسلما بادام، پسته، فندق، بادام زمینی و ... راحت تر خورده می شوند و میزان مصرف در همان زمان بیشتر است.



وی درباره مغز آجیل ها گفت: در درجه اول گردو چون سرشار از اسید چرب و امگا 3 است، البته معمولا در اجیل نوروزی گردو استفاده نمی شود، بقیه مغزها نیز حاوی اسیدهای چرب هستند و می توان به تعادل انها را مصرف کرد.



کیمیاگر گفت: خوبی آجیل این است که بعد از مصرف افراد میلی به خوردن غذا ندارند و کمتر برنج می خورند، 30 عدد پسته 120 کالری دارد سیر کننده و شبیه یک وعده غذایی است، بنابرین اگر با خوردن آجیل بشقاب غذای شما کوچک تر شود، عادت خوبی است.



وی بیان داشت: میوه هایی که درسته خشک می شوند تا حدود زیادی خواصشان حفظ می شود اما میوه هایی که به شکل ورقه خشک می شوند، ویتامین زیادی ندارند، از این میوه ها به جای چیپس و پفک می توان استفاده کرد. آلو، برگه ها، توت، انجیر و... بهترین میوه های خشک هستند.

این متخصص تغذیه درباره مصرف شکلات گفت: مصرف روزی 10 گرم شکلات یا دو حبه به دلیل داشتن ترکیب های پلی فنول توصیه می شود، قطعا از میان شکلاتها، انواع مغزدارشان بهترین است.



وی درباره مصرف نوشیدنی گفت: چای نوشیدنی مرسوم پذیرایی در عید است. چای ترکیبهای تئین و کافئین و آنتی اکسیدانهای بسیار خوبی دارد و بهترین نوشیدنی برای پذیرایی است. البته از دیدگاه تغذیه، آب خوردن بهتر از چای است چون مجبور نیستید همراه ان خوراکی شیرینی بخورید.

این متخصص تغذیه، درباره بهترین زمان برای عید دیدنی رفتن گفت: عصر، بهترین زمان عید دیدنی است، بعد از شام نیز فرصت مناسبی است، معمولا افراد صبح ها عید دیدنی نمی روند اما به هر حال اگر صاحبخانه اعلام امادگی کند ساعت 12-10:30 ساعت مفیدی است که می توان از آن استفاده کرد.