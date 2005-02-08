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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۹:۰۶

ابراز تمايل تارانتينو به همكاري با استالونه وويليس

"كوئنتين تارانتينو" كارگردان صاحب سبك سينما ازاختصاص نقشهايي از پروژه جديدش به بازيگراني چون "سيلوستراستالونه" و "بروس ويليس" خبر داد.

" تارانتينو" درپشت صحنه فيلم " بيل را بكش "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" پروژه جديد اين كارگردان به وقايع جنگ جهاني دوم مي پردازد و درزمره فيلمهاي حماسي جاي مي گيرد.
اين اثر شرح حال گروهي ازسربازان آمريكايي رسوا را روايت مي كند كه با پذيرفتن يك ماموريت خطرناك درپشت خطوط دشمن ازمرگ مي گريزند. هنوزهيچ خبررسمي مبني بر انتخاب بازيگران اين اثر انتشار نيافته، اما شنيده ها حاكي از اين است كه "آدام سندلر" و"مايكل مادسن" از شانس بيشتري براي حضور در اين اثر برخوردارند. 
"تارانتينو" تا به حال فيلمهاي "داستان عاميانه"،"بيل را بكش يك ودو"،"جكي براون" و"سگداني" را دركارنامه هنريش ثبت كرده است.

کد مطلب 156212

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