2000همیار پلیس جنوب تهران برای سفرهای نوروزی آماده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با همکاری معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری و پلیس راهور منطقه 20 و با توجه به اجرای طرح استقبال از بهار سال 91 در قالب همیار پلیس، 2000 نفر از دانش آموزان این منطقه پس از گذراندن دوره آموزشی مربوطه کارت همیار پلیس دریافت کردند.

نقش مؤثرهمیاران پلیس در نهادینه کردن نظم و انضباط رانندگی

رئیس پلیس راهور منطقه 20 با اشاره به اینکه آموزشهای همیاران از ابتدای اسفند آغاز شده، گفت: فعالیت همیاران پلیس نقش مؤثری در نهادینه کردن نظم و انضباط رانندگی در سطح خانواده و جامعه دارد.

سرگرد علی پرواز یادآور شد: به منظور فرهنگ سازی مفاهیم ترافیکی پیامهای آموزشی، رفتارهای ترافیکی در قالب بروشور، تبلیغات محیطی، پخش فیلمهای آموزشی از تلوزیونهای شهری در سطح منطقه ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال رفت و آمد شهروندان بیشتر از پیش است ادامه داد: به منظور کاهش حجم ترافیک تحمیلی بر محورهای این منطقه تمام توان پرسنلی به کار گرفته شده و روان سازی ترافیک در محورهای اصلی خیابان فدائیان اسلام، خیابان 24 متری، پیلغوش و محدوده نمایشگاه بهاره در جاده ورامین در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است ایستگاههای سیار آموزش شهروندی به طور مستمر در محلات و مدارس این ناحیه مستقر می شود.