نيروهاي امنيتي فلسطيني اقدام به بستن دو تونل در رفح كردند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،يوسف صيام رئيس ضد اطلاعات فلسطين ضمن اعلام اين خبر افزود: بيش از120 تن ازعناصر نيروهاي امنيت ملي وسرويس ضد اطلاعات فلسطين ازصبح امروزسه شنبه براي يافتن تونلهايي كه به ادعاي وي از آنها براي قاچاق اسلحه استفاد مي شود، دست به عمليات بازرسي گسترده اي دررفح واقع درنزديكي مرزهاي مصر زدند.

وي گفت : تا ظهرامروزدستكم دوتونل بسته شده است وعمليات جستجو نيزبراي يافتن ديگر تونلها ادامه دارد.

صيام نيزافزود:عمليات بازرسي درپي هماهنگي به عمل آمده ميان كميته ارتباط نظامي فلسطين با طرف اسراييلي صورت گرفت و عمده اين عمليات درمناطق برازيل ، صلح و بلوك (و) دراردوگاه رفح درمجاورت مرزهاي مصر متمركز شده است.

رئيس ضد اطلاعات فلسطين همچنين با بيان اينكه عمليات جستجو براساس اطلاعات امنيتي رسيده مبني بروجود تونلهاي مورد استفاد براي جابجايي سلاح صورت گرفت ،افزود:همكاري گسترده و ملموسي از سوي شهروندان و اهالي فلسطيني درعمليات بستن تونلها انجام گرفت .

وي همچنين خبر داد: طي چند روز گذشته دستكم دو تونل درنزديكي مرزهاي مصر تخريب شده اند.