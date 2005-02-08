رايس : هيچگاه در خصوص خروج نظاميان آمريكا از عراق سخن نگفتيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ،‌ " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا در ديدار با " فرانكو فراتيني " همتاي ايتاليايي خود پيرامون وضعيت عراق ، فعاليتهاي هسته اي ايران و كشورهاي بالكان به گفتگو نشست .

رايس درمورد ايران معتقد است كه اين كشورعلاوه بر انجام فعاليهاي غير متعارف هسته اي از گروههاي تروريستي نيز حمايت مي كند .

وي همچنين با حضور درجمع خبرنگاران درخصوص عراق اظهار داشت : ما هيچگاه از خروج نيروهاي خود ازعراق سخن نگفتيم بلكه از استراتژي موفقيت صحبت مي كنيم .

" فيني " نيز در اين زمينه خاطر نشان ساخت : برقراري دمكراسي در عراق هنوز نياز به صرف زمان و هزينه دارد .

اين منبع خبري درادامه با اشاره به حمايتهاي ايتاليا ازحمله نظامي آمريكا به عراق نوشت : ايتاليا حدود 3 هزار نيروي نظامي مستقر در مناطق جنوبي عراق دارد .

ديدار رايس و " سيلويو برلوسكني " نخست وزيري ايتاليا به دليل بيماري وي لغو شد. وزير امورخارجه آمريكا در ادامه سفر اروپايي خود بعد از ظهر امروز راهي پاريس پايتخت فرانسه مي شود .