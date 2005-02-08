16 سرمايه گذار خارجي در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جذب شده اند

به گزارش خبرگزاري"مهر"،مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با اعلام مطلب فوق گفت: اغلب سرمايه گذاري ها در بخش صنعت صورت گرفته و سبب شده تا اين منطقه ويژه اقتصادي به يك منطقه صنعتي در نزديكي پايتخت تبديل شود.

كامكار تاكيد كرد: فلسفه وجودي مناطق اقتصادي اين نبوده كه با سرزمين اصلي كشور هيچ تفاوتي نداشته باشد، درحالي كه هر چه ويژگي اين مناطق افزايش يابد، امكان جذب بيشتر سرمايه هاي داخلي و خارجي را فراهم مي كند.

وي از مسئولان كشور خواست هرچه سريعتر قانون نحوه اداره مناطق ويژه اقتصادي را به مرحله اجرا درآورند.

وي افزود:سرمايه گذاران چشم اميد به مناطق ويژه دوخته اند و انتظار دارند اين قانون شرايط مساعدتري را فراهم كند.