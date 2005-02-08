  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۲۱:۰۶

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان :

16 سرمايه گذار خارجي در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جذب شده اند

منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تاكنون 16 سرمايه گذار خارجي جذب كرده است.

به گزارش خبرگزاري"مهر"،مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان با اعلام مطلب فوق گفت: اغلب سرمايه گذاري ها در بخش صنعت صورت گرفته و سبب شده تا اين منطقه ويژه اقتصادي به يك منطقه صنعتي در نزديكي پايتخت تبديل شود.

كامكار تاكيد كرد: فلسفه وجودي مناطق اقتصادي اين نبوده كه با سرزمين اصلي كشور هيچ تفاوتي نداشته باشد، درحالي كه هر چه ويژگي اين مناطق افزايش يابد، امكان جذب بيشتر سرمايه هاي داخلي و خارجي را فراهم مي كند.

وي از مسئولان كشور خواست هرچه سريعتر قانون نحوه اداره مناطق ويژه اقتصادي را به مرحله اجرا درآورند.

وي افزود:سرمايه گذاران چشم اميد به مناطق ويژه دوخته اند و انتظار دارند اين قانون شرايط مساعدتري را فراهم كند.

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان وسعت اين منطقه ويژه را 2 هزار هكتار اعلام كرد و گفت: در صورت احداث 10 كيلومتر خط راه آهن فرعي، نقش منطقه در ترانزيت كالا و ترانزيت كالاهاي موجود در بنادر در انبارهاي اين منطقه افزايش مي يابد.

کد مطلب 156223

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها