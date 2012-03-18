بالاترین امر به معروف اجرای درست قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان افزود: امر به معروف و نهی از منکر از فرایض بزرگ اسلامی است که اجرای آن آثار و برکات فراوانی را به دنبال دارد و اجرای آن باعث برپا شدن واجبات، از بین رفتن منکرات و برقرار امنیت و آسایش در جامعه می شود.

وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر زمانی اجرایی می شود که با زبان خوش و مدارا آغاز شود و بنابر این اگر در جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر ترک شود گناه و فساد جامعه را آلوده می کند.

تقوی نیا اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر باری تمام جوامع ضرورت تام دارد و کسانی که به اجرای این فریضه الهی اقدام می کنند باید خود نیز دارای ویژگی های ارزنده ای باشند تا کلام و سخن آنها در دیگران اثر بخشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان در پایان گفت: جامعه ای به سعادت می رسد که در آن تمام قوانین به طور دقیق و صحیح اجرا شود در غیر اینصورت جامعه دچار بی نظمی و ناهنجاری می شود.