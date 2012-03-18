تحریم بانکی ایران از سوی "سوئیفت" به درخواست نتانیاهو بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی هاآرتض، این مقام که نامی از وی برده نشده گفته است که بنیامین نتانیاهو در دیدار اخیر خود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و "استفان هارپر" نخست وزیر کانادا از آنها خواسته بود تا قطع ارتباط بانک های ایرانی از سیستم سوئیفت را خواستار شوند.

این مقام گفت: نتانیاهو به اوباما گفته است که "ما نیاز داریم سوئیفت اقدام سریعی در این باره انجام دهد."

هاآرتض نوشت: این تلاشها سبب شد تا پس از قطع رابطه سوئیفت با نظام بانکی ایران در روز پنجشنبه، دفتر نخست وزیر اسرائیل اواخر همان روز با صدور بیانیه ای از این نهاد مالی بین المللی قدردانی کند.