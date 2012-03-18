به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: متاسفانه برخی افراد سود جو زمینهای دارای کاربری کشاورزی را خصوصا در استانهای شمالی بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تفکیک و به معرض فروش می گذارند و حتی در مواردی پس از ساخت غیر قانونی ویلا اقدام به فروش آن می کنند. این امر موجب شده بخش قابل توجهی از آگهی های نشریات به فروش زمینها و ویلاهای فاقد اسناد مالکیت و مجوز ساخت اختصاص یابد.
وزارت راه وشهرسازی به هموطنان توصیه میکند دقت لازم را به هنگام خریداری این املاک به کار گیرند. استعلام ، مشورت با مشاور حقوقی و رؤیت اسناد لازم برای خرید زمین و ویلا توصیه میشود.
اداره کل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی با شماره تلفن 82244090 و 82244091 آماده دریافت کلیه انتقادات، پیشنهاد و مطالب شهروندان در حوزه راه و شهرسازی است.
سامانه پیامک اداره کل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی به شماره 30007070 آماده دریافت پیامهای شهروندان در حوزه وزارت راه و شهرسازی است.
