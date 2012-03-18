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۲۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

اسامی داوران دیدار تیم‌های پرسپولیس و الغرافه اعلام شد

اسامی داوران دیدار تیم‌های پرسپولیس و الغرافه اعلام شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال، داوران دیدار پرسپولیس ایران و الغرافه قطر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الغرافه قطر که در تاریخ 29 فروردین 91 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود  به شرح زیر است:

داور: پیتر گرین از استرالیا
کمک داور اول: براد هابسون از استرالیا
کمک داور دوم : پائول سترانگولو از استرالیا
داور چهارم : ولادیسلاو تسیتلین از ازبکستان
ناظر بازی: کار گوتام از هند
ناظر داوری: احمد الطریفی از عربستان
کد مطلب 1562288

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