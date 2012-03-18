به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الغرافه قطر که در تاریخ 29 فروردین 91 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود به شرح زیر است:

داور: پیتر گرین از استرالیا