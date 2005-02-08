رئيس سازمان تبليغات اسلامي يزد: جامعه بي بهره از اخلاق ديني دوام نخواهد داشت

حجت الاسلام سيد محمد شريف حسيني كوهستاني رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت : يك مبلغ اخلاقي و تأثيرگذار ، قبل از هر چيز مي بايست متخلص به اخلاق حسنه و نيكو بوده و خود عامل به تمام اعمالي باشد كه ديگران را به آنها توصيه مي كند .

حجت الاسلام حسيني ، به كاربردن كلمات زيبا و پسنديده ، مهربان و مؤدبانه سخن گفتن و همچنين پرهيز از پرحرفي را از جمله مواردي عنوان كرد كه مبلغ به هنگام بيان سخنان خود مي بايست مورد توجه قرار داده ، به آنها مقيد باشد، چرا كه به اين ترتيب مبلغ مخاطبان بسياري را جذب مي كند.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد با تأكيد بر اين كه پيام سخن مبلغ تنها در شرايطي خاص تأثيرگذار است ، گفت : چنانچه مبلغ موارد اخلاقي ذكر شده و همچنين بسياري ديگر از اصول اخلاقي ، رفتاري و گفتاري را در زندگي شخصي و اجتماعي خود مورد توجه قرار دهد ، تبليغ وي مي تواند اثرگذار باشد.

وي عامل بودن مبلغ را ضرورتي ديگر براي تأثيرگذاري اعلام كرد و افزود : مبلغ نمي تواند مواردي را براي مخاطبان بيان كرده و از آنها بخواهد اعمالي داشته باشند كه خود ، از آنها بي بهره است ، در واقع مخاطب و مستمع ازاعمال مبلغ بيش از گفتار وي تأثير مي گيرد و به همين دليل نيز مبلغان مي بايست بسيار مراقب اعمال و رفتار خود بوده و قبل از آن كه بخواهند با سخنان خود مخاطبان را ارشاد كنند ، تغييرات بنيادي و دروني را در خود داشته به طور غير مستقيم الگويي عملي و رفتاري براي اقشار مختلف باشند .

حجت الاسلام حسيني در همين مورد تصريح كرد : چنانچه مبلغ از ويژگي هاي اعمالي و رفتاري كه براي مخاطبان توصيه مي كند ، مبرا باشد از سوي مستعمين جدي گرفته نشده و كسي به وي اعتماد نمي كند ، چرا كه همگان خواهند گفت "اگر اين كارها خوب است چرا خودش به آنها عمل نمي كند".

وي با يادآوري اين كه عالم بدون عمل نزد مردم از جايگاه و اعتباري برخوردار نيست ، گفت : چنين مبلغي اعتماد عمومي را جلب نكرده و خيلي زود مستمعين اندك وي نيز از اطرافش پراكنده خواهند شد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد امانتداري را ضرورتي ديگر براي مبلغ اعلام كرد و يادآورشد : مبلغي رازدار و مورد اعتماد اقشار مختلف مردم است كه شنونده خوبي بوده و در رفع مشكلات و ارائه راهنمايي هاي لازم ، مفيد و مؤثر عمل كرده ، تحت هيچ شرايطي راز افراد را برملا نكند .

حجت الاسلام حسيني در ادامه بر نقش استفاده به موقع از ابزارهاي هنري براي تأثيرگذاري بيشتر مبلغ در مخاطبان تأكيد و افزود : بيان شيوا ، رسا و جذاب يك مبلغ ، خود هنري است كه بايد از آن بهره مند بوده و براي جذب هر چه بيشتر مخاطب و همچنين تأثيرگذاري شايسته از آن استفاده كند .

وي همچنين ادغام سخنان تبليغي مبلغ با شعر و داستان را هنري ديگر اعلام كرد و گفت : يك مبلغ كارآمد و عالم ، سخنان خود را با شعر و داستان آميخته ، بيانات را سليس ، روان و گيرا مطرح خواهد كرد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد در مورد ضرورت هاي گسترش و تعميق اخلاق در سطح جامعه يادآورشد : اگر جامعه از نعمت اخلاق ديني و اسلامي بي بهره باشد ، آن جامعه از هم پاشيده شده و دوامي نخواهد داشت .

وي با تأكيد بر اين كه جامعه بدون اخلاق ، جامعه بحران زده و سرشار از مشكل است ، گفت : اخلاق يعني رفتار و برخورد مناسب و صحيح ، بي شك بهره مندي جامعه از چنين ويژگي هايي سلامت آن را در پي دارد.

حجت الاسلام حسيني در مورد فعاليت مبلغان و اين كه اين گروه به هنگام فعاليت هاي تبليغي برخي امور تاريخي - اسلامي را برجسته و پررنگ عرضه مي كنند ، گفت : بي ترديد برخي امور در اولويت و محوريت هستند ، بنابراين به طور طبيعي مورد توجه بيشتري قرار گرفته ، بيش از ساير مطالب بازگو مي شوند ، اما شك نيست كه در كنار اين اولويت ساير موارد هم وجود طبيعي خود را دارند ، چنانچه مي گوييم" چون كه صد آيد نود هم پيش ماست ".

وي در عين حال تصريح كرد : اين مسئله كه بايد به ساير موارد و شخصيت هاي تاريخي هم در حد مطلوب و شايسته پرداخته شود نكته قابل توجهي است كه شخص بنده از اين پس بيشتر مورد توجه قرار داده و به مبلغان نيز اين موضوع را توصيه خواهم كرد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي در ادامه با اشاره به اين كه وضعيت اخلاق امروز جامعه ، وضعيت مطلوبي است ، تصريح كرد : البته جامعه ما مي تواند بسيار بهتر از شرايط فعلي باشد كه براي رسيدن به اين جايگاه مبلغان و اقشار مختلف مردم نقش مهمي داشته ، مي بايست براي رسيدن به اين مرحله تلاش كنند .