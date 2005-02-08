اروپا در مذاكرات جدي نيست// برگ برنده قدرت بازدارندگي ايران مردمند نه بمب اتمي// در صورت عدم پيشرفت در مذاكرات با اروپا تعهدي براي ادامه مذاكره نخواهيم داشت// با قدرت خواهيم ايستاد حتي اگر مذاكرات به شكست برسد// از ارجاع پرونده به شوراي امنيت ابا نداريم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر سيد حسين موسويان سخنگوي پرونده هسته اي ايران دربرنامه تلويزيوني "كنكاش" از شبكه جهاني جام جم ، تاكيد كرد : مردم، توان تكنولوژيك، قدرت اقتصادي و سياستي متعادل بيشترين قدرت بازدارندگي را مي توانند به ايران بدهند.

وي با توجه به اظهارنظرهاي تند مقامات آمريكايي عليه كشورمان ، گفت: در دوران انقلاب دنيا به دو بخش غرب و شرق تقسيم شد كه رهبري شرق را شوروي و غرب را آمريكا بر عهده داشت. تز سياسي ايران در روزهاي اول انقلاب نه شرقي و نه غربي اعلام شد و اين به معناي يك تئوري سوم در معادلات بين المللي بود. طبيعتا اين تئوري جديد توسط هر دو گروه به چالش كشيده شد، بويژه بلوك غرب. بعداز فروپاشي شوروي و جنگ سرد در واقع دنيا به سمت يك جانبه گرايي به رهبري بلامنازعه آمريكاييها پيش رفت. از آن زمان نيز بار مخاصمت هاي بلوك شرق را نيز هم عمدتا آمريكايي ها بر عهده گرفتند و شايد حدود 15سال است كه مخالفت ها با ايران توسط آمريكاييها افزايش پيدا كرده است.

موسويان افزود: جنجالهاي اخير عليه ايران و تهديدات آمريكا مساله ويژه و جديدي نيست بطوري كه ميتوان گفت تحريمهاي دوران رياست جمهوري كلينتون عليه ايران بسيار سنگين تر از تحريم ها و تهديدات امروز بوش بود.



وي درعين حال به آشكار شدن توان هسته اي ايران و مخالفت آمريكا و همه كشور هاي عضو گروه هشت با اين توان اشاره كرد و اين توانايي را در كنار پروسه صلح خاورميانه به عنوان دو عامل تشديد فشارهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران دانست .



موسويان افزود : آمريكا و اسراييل كه براي به نتيجه رساندن پروسه تشكيل 2 دولت اسرائيلي و فلسطيني تلاش مي كنند ، نگرانند كه در صورت توافق همه كشورها، حتي كشورهاي اسلامي، ايران اين پروسه را به چالش بكشاند و بر اين اساس سعي دارند از اين فشارها به عنوان مقدمه اي براي تنظيم ايران با برنامه هاي خود بهره ببرند.



وي برگ برنده ايران در 26 سال گذشته را انسجام ملي خواند و گفت : تجربه جنگ تحميلي تجربه نادري در تاريخ بشر بود كه در آن همه ابرقدرتهاي زمان و تمامي كشورهاي همسايه با تمام ظرفيت از متجاوز عليه ايران حمايت سياسي، مالي، امنيتي و اقتصادي كردند، اما حتي نتوانستند يك ميليمتر از خاك كشورمان را تصرف كنند .



موسويان ياد آور شد : آمريكاييها كشتي هاي نفتي ما را مورد هدف قرار مي دادند و حتي به هواپيماي مسافربري رحم نمي كردند، تمامي اطلاعات لازم را در اختيار صدام قرار مي داند و حمله شيميايي به ايران را تجويز مي كردند .



وي در باره روابط ايران آمريكا و نقش آمريكا در مذاكرات هسته اي گفت : هدف ما مذاكره با اروپا ست اما اين واقعيتي نانوشته است كه اروپايي ها بدون هماهنگي با آمريكا نمي توانند امتيازات امنيتي، سياسي، اقتصادي و هسته اي را به ايران بدهند، بنا بر اين سعي مي كنند آمريكا را مانند ساير كشورها همراه خود كنند، تا هم براي همكاريها اجماع وجود داشته باشد و هم ايران احساس كند كه با جامعه بين المللي طرف است .

رييس كميته سياست خارجي شورايعالي امنيت ملي تصريح كرد : آمريكاييها در طول سالهاي گذشته از يك سو صحبت از مذاكره و گفت وگو مي كنند و ازسوي ديگر با زبان خصمانه و تهديد آميز سخن مي گويند و خواستار گفت وگوي ايران از موضع ذلتند كه اين با فرهنگ ايران همخواني ندارد .



وي به امضاي كنوانسيونهاي منع استفاده از سلاح هاي هسته اي، شيميايي، و بيولوژيكي در مقاطع مختلف قبل و بعد از پيروزي انقلاب ازسوي ايران اشاره كرد و گفت : ايران جزو نادرترين كشورهاي منطقه است كه تمام كنوانسيونهاي خلع سلاح را پذيرفته است .



موسويان با اشاره به بيش از 1000 روز بازرسي از ايران در ماههاي گذشته و اعلام عدم انحراف ايران از مسير صلح آميزدر بهره گيري از انرژي هسته اي، گفت : مشكل غرب با ايران توان تكنولوژيك ماست و اين در حالي است كه نظرسنجي هاي داخلي و خارجي از خواست ملي بالاي 95 درصد براي پيشرفت در مسير تكنولوژي هسته اي حكايت دارد و اين موضوعي است كه خود اروپاييها در مذاكرات هسته اي به آن اذعان دارند.



وي با تاكيد بر اينكه بهانه عدم اعتماد براي داشتن تكنولوژي هسته اي در صورت عقب نشيني ايران از حقوق خود به توان هسته اي محدود نشده و فعاليتهاي شيميايي و بيولوژيك ايران را نيز در بر خواهد گرفت، به ممنوعيت بهره گيري از سلاح هاي غير متعارف از نظر قانوني و شرعي در ايران اشاره كرد و گفت : ما ضمن اينكه همه مقررات و معاهدات بين المللي را قبول داريم، بدون كم وكاست از همه ظرفيتهاي قانوني و بين المللي و توان خود در مسير پيشرفت تكنولوژي هسته اي استفاده خواهيم كرد و اجازه تبعيض عليه جمهوري اسلامي ايران را نخواهيم داد .

وي تاكيد كرد : چرخه سوخت، خط قرمز ماست .



موسويان با اشاره به قطعنامه سازمان ملل متحد درباره مبارزه با تروريسم به عنوان ميثاقي جهاني، گفت : ما در چارچوب مقررات بين المللي و به محوريت سازمان ملل و نه هيچ كشوري، با تروريسم مبارزه مي كنيم به شرط آنكه غرب نيز چنين كند نه اينكه در مقابل مبارزه ايران با القاعده، آنها امكانات و تبليغات را در اختيار يك گروه تروريستي بگذارند .



وي تصريح كرد : سياست خارجي ايران آمادگي دارد در چارچوب مقررات با دنيا تعامل كند به شرط آنكه نه تبعيض باشد و نه رفتار دوگانه .

وي در پاسخ به سوالي مبني بر خطرسازي رژيم صهيونيستي و برخي ديگر از كشورهاي منطقه، بااشاره به تاكيد ايران بر خلع سلاح هسته اي جهان و منطقه در مذاكرات با اروپا گفت : ما در اين مذاكرات عدم پايبندي اسراييل به كنوانسيونهاي خلع سلاح و حمايت بي قيد وشرط آمريكا و غرب از اين رژيم را بطور جدي و چالشي مورد بحث قرار مي دهيم ولي در عين حال در مورد خودمان تاكيد مي كنيم كه رفتارمان در چارچوب معاهدات خواهد بود و بدنبال بمب هسته اي نيستيم همچنين درباره توان تكنولوژيك ايران به هيچ عنوان باج نخواهيم داد .

رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنانش به مطالبات ايران از غرب اشاره كرد و گفت : آلماني ها حدود هشت ميليون مارك از ايران براي ساخت نيروگاه بوشهر گرفتند، اما آن را نيمه كاره رها كردند همچنين برغم سهم 10 درصدي ايران از كارخانه اروديف فرانسه ازحقوقمان در 26 سال گذشته محروم بوده ايم، در اين شرايط به توان هسته اي دست يافته ايم و به هيچ وجه اجازه نمي دهيم كه توان تكنولوژيك ايران را بگيرند .



وي بار ديگر تاكيد كرد : دوره تعليق غني سازي موقت و چند ماهه است و در عين حال در صورت عدم پيشرفت در مذاكرات با اروپا، تعهدي براي ادامه مذاكره نخواهيم داشت .



موسويان در پاسخ به اين سوال كه ايران در انرژي هسته اي در معرض فرصت است يا تهديد، گفت : هردو .



وي توضيح داد : در صورتيكه در باره غني سازي با اروپا به توافق نرسيم به سمت برخورد خواهيم رفت و در اين صورت اين مساله يك تهديد خواهد بود. ايران از معاهدات بين المللي حمايت مي كند و براين اساس، هيچ توجيهي براي تدارك جنگ وجود ندارد .



وي افزود: اگر بتوانيم در مورد تكنولوژي هسته اي و هم در مورد بازسازي روابط جديد امنيتي ، اقتصادي و سياسي با اروپايي ها به توافق برسيم، فرصت جديدي را سازماندهي خواهيم كرد .



موسويان در خصوص مذاكرات روزهاي آينده در ژنو و نگراني از دفع الوقت اروپا در مذاكرات ، با اشاره به موضع با صلابت ايران در اين مذاكرات از نقطه آغاز، گفت : ما چارچوب ها را بطور معقول و منطقي در نرم هاي بين المللي تعريف كرده ايم و حتي اگر مذاكرات به شكست بيانجامد، با قدرت خواهيم ايستاد .



وي افزود : در اين صورت وارد مرحله بحران مي شويم، حتي از ارجاع پرونده به شوراي امنيت ابايي نداريم و نظام درباره اين مراحل نيز تصميم گرفته است .



موسويان تصريح كرد: اينكه اروپاييها در مذاكرات جدي نيستند، درست است .



وي افزود : اروپاييها از يك سو از نظر حقوق بين الملل نمي توانند ما را از چرخه سوخت هسته اي محروم كنند و از سوي ديگر اگر بخواهند اين توان را در ايران به رسميت بشناسند با آمريكا و رژيم صهيونيستي مشكل پيدا خواهند كرد، بر اين اساس تلاش مي كنند كه ايران را از مسيري كه در نظر گرفته است، منصرف كنند .



وي با بيان اينكه اروپا در انتظار سنجش ميزان همراهي دولت جديد آمريكا است، تصريح كرد : اروپا به اشتباه همچنين منتظر برگزاري انتخابات در ايران است تا طرفش را در گفت وگوهاي هسته اي بشناسد و اين درحالي است كه پرونده هسته اي ايران در شوراي عالي امنيت ملي است و مجموعه نظام در اين باره تصميم مي گيرد نه دولت.



عضو گروه مذاكرات ايران و اروپا در پاسخ به سوالي درباره علت خارج شدن پرونده هسته اي ايران از بعد فني آژانس اتمي و ورود آن به مذاكرات سياسي، گفت : پرونده هسته اي ايران 2 بعد سياسي و فني دارد و البرادعي نيز خود از ايران خواسته است كه بعد سياسي آن در قالب تعاملات سياسي با اروپا حل شود .