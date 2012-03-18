اشیایی با هفت هزار سال قدمت در موزه حسین پناه اصفهان به نمایش گذاشته شد

حسین حسین پناه در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که این موضوع نخستین موزه خصوصی در استان اصفهان است، بیان داشت: در این موزه آثار سفال و مفرقی با قدمت 7 هزار سال پیش و همچنین آثاری که متعلق به دوره اول و دوم پهلوی است، وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال 84 با گرفتن مجوز موزه خصوصی تاریخ و باستان‌شناسی آغاز کرده است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 25هزار قطعه شی که شامل 30 مجموعه است، در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

صاحب نخستین موزه خصوصی استان اصفهان که کار جمع‌آوری اشیا قدیمی را با گردآوری آلبوم‌های تمبر از کودکی آغاز کرده‌است، تاکید کرد: بیشتر آثاری که در این موزه به نمایش گذاشته شده است حاصل جمع‌آوریبیش از 40 سال علاقه به این کار است.

وی با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی این موزه باستان‌شناسی هزینه‌های شخصی بسیاری کرده است، افزود: در حال حاضر با بیش از 25هزار قطعه شی که شامل 30 مجموعه است، در دو منزل قدیمی که از میراث فرهنگی خریداری و چهار سال کار مرمت آن به طول انجامید به نمایش گذاشته‌شده است.

حسین پناه ادامه داد: در موزه تاریخ و باستان شناسی حسین پناه می‌توان مجموعه‌های صوتی و تصویری ازجمله رادیو، گرام، گرامافون، ضبط صوت، تلویزیون، پرژکتور، آپارات، دستگاه پخش اسلاید، صفحه‌های صوتی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری را دید.

وی که وجود مجسمه‌های جواهرنشان، تلسکوپ طلایی، تلفن هندلی، نخستین پیغام گیر تلفن، انواع سکه و تمبر، ساعت‌های مچی ایرانی و روسی، چندین نسخه خطی و دستگاه ساخت کلاه نمدی را از دیگر آثار این موزه نامید، تصریح کرد: برخی از این قطعات و اشیا تنها در این موزه وجود دارد و نه تنها از داخل کشور بلکه از سایر کشورها نیز جمع‌آوری شده است.

علاقه‌مندان می‌تواند برای بازدید از موزه حسین پناه هر روز از ساعت 9 صبح تا پنج بعد از ظهر به خیابان مسجد سید بازارچه بیدآباد جنب درب مسجد سید موزه تاریخ و باستان‌شناسی حسین پناه مراجعه کنند.