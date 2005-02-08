رياست جمهوري و برخي وزارتخانه هاي كليدي به اهل سنت واگذار شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، يك منبع نزديك به ليست ائتلاف عراق يكپارچه به الوطن گفت : مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق پيشنهاد اعطاي پست رياست جمهوري به يك شخصيت سني را داده است همچنين پيشنهاد داده است برخي وزارتخانه هاي كليدي نيز به اهل سنت واگذار شود.



اين منبع افزود: حزب الدعوه از پيشنهاد حكيم حمايت كرده است اما حزب كنگره ملي عراق به رهبري چلبي اين پيشنهاد را رد كرده و بر اعطاي پست رياست جمهوري به اكراد و دادن حكومت فدرالي به آنها اصراركرده است .



منابع نزديك به احزاب و گروه هاي سني به اين اشاره كردند كه مشاركت خود را در عمليات سياسي به دريافت تضمين هايي براي بدست گرفتن پست هاي كليدي مانند وزارتخانه هاي دفاع ، وزارت كشور، امور خارجه و دارايي مشروط كرده اند .



اين در حالي است كه يك منبع در تجمع دمكرات هاي مستقل عراق(سني ) اعلام كرد : عدنان پاچه چي رئيس اين تجمع از شانس تصاحب پست رياست جمهوري دولت آينده برخوردار است .



سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بارها بر ضرورت مشاركت همه طيف ها وقوميت هاي عراق از جمله اهل تسنن در عمليات سياسي و دولت آينده عراق تاكيد كرده است و هرگونه تلاش شيعيان براي انحصارقدرت را تكذيب كرده است .