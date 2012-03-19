به گزارش خبرنگار مهر، پیکر جلال ذوالفنون چهارشنبه دوم فروردین از مقابل منزلش تا قطعه هنرمندان امامزاده طاهر تشییع خواهد شد.



مدیران و مسئولان فرهنگی کرج در پیام های جداگانه ای از دست دادن وی را فقدان بزرگی برای خانواده موسیقی کشور و جامعه هنری عنوان کردند و برای وی علو درجات آرزو کردند.



جلال ذوالفنون استاد برجسته موسیقی در سن 74 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت.



وی که از نوارندگان چیره دست سه تار بود در سال ۱۳۱۶ در آباده متولد شد و در کودکی به همراه خانواده‌اش به تهران آمد و فراگیری موسیقی را در 10 سالگی در خانواده ای اهل موسیقی شروع کرد.



برای ادامه تحصیل به هنرستان موسیقی ملی رفت و در آنجا با سازهای دیگر چون تار و ویلن آشنا شد. ویلن را نزد

برادرش محمود ذوالفنون آموخت و در هنرستان از رهنمودهای موسی معروفی در زمینه تکنیک سه‌تار برخوردار شد.

همزمان با تأسیس رشته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبا، به آنجا راه یافت. آشنائی با شخصیت‌های موسیقی ملی ایران از جمله نورعلیخان برومند و دکتر داریوش صفوت، شناخت تازه‌ای از موسیقی اصیل ایران و امکانات وسیع سه‌تار برای وی به ارمغان آورد و از سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را روی سه تار متمرکز کرد.



او از روش‌های اساتیدی چون ابوالحسن صبا، ارسلان درگاهی و راهنمایی‌های احمد عبادی بهره یافت، پس از پایان دانشکده در همان مکان و در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ملی به تدریس سه‌تار پرداخت در این سال‌ها از راهنمایی یوسف فروتن و سعید هرمزی که از نوازندگان قدیمی سه‌تار بودند برخوردار شد.