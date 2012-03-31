خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح "حرکت ساعت زمین" توسط صندوق جهانی حیات وحش پایه ریزی شد، افزود: دوستداران کره خاکی (زمین) با خاموش کردن چراغهای اضافی با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی، مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش آلودگی های زیست محیطی به صورت یک حرکت جهانی در این طرح مشارکت می کنند.

دبیر انجمن نجوم اهواز هدف از اجرای این طرح را جلب افکار عمومی به گرمایش زمین ذکر کرد و اظهار داشت: شهرداریها و مدیران شهری نیز با خاموش کردن نماد شهر و یا کشورشان با این حرکت نمادین همراهی می کنند. تا سال 2012تعداد 135 کشور به این طرح پیوسته اند.



وی با اشاره به زمان اجرای این طرح جهانی، اضافه کرد: طرح جهانی حرکت ساعت زمین در آخرین شنبه ماه مارس اجرایی می شود که در سال 91 در ایران مصادف با 12 فروردین است.



جعفری زاده با اشاره به اجرای این طرح در 4 استان کشور، خاطر نشان کرد: تاکنون برنامه هایی در این راستا در برجهای "میلاد" و "آزادی" در تهران و "سی و سه پل" اصفهان اجرایی می شد و در سال 91 این طرح در شهرهای "شیراز" و "قزوین" نیز اجرا خواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه ستاد محیط زیست شهرداری تهران هماهنگ کننده این حرکت بوده است، یادآور شد: این ستاد قصد دارد در روز 12 فروردین با برنامه ای خاص در محل برج میلاد و همچنین شهرداری اصفهان نیز در سی و سه پل به استقبال این ساعت بروند.

دبیر انجمن نجوم همچنین خاطر نشان کرد: در این روز با روشن کردن شمع، تجربه محیط آرام پیشینیان مان را تجربه کنیم ضمن آنکه می توان با ساخت بالن و یا فانوسهای کوچک پیام این روز را به نقاط دورتر صادر کرد.







اجرای طرح حرکت ساعت زمین در سی و سه پل اصفهان



این ستاره شناس با اشاره به آلودگی نوری در شهرهای بزرگ دنیا، افزود: امروزه نور شهرها باعث جدایی انسان از منظره زیبای ستارگان شده است. در حقیقت نور مصنوعی، انسانها را فریفته و نگاهشان را از آسمان به زمین کشانده است از این رو رصدگران با ابزارهای نجومی به میان مردم می روند و زیبایی های آسمان را برای آنها به نمایش می گذارند.