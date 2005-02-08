هيچ جدول زماني براي خروج نيروهاي چند مليتي از عراق تهيه نشده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الايام بحرين،جان نگروپونته سفيرآمريكا درعراق طي گفتگويي با نمايندگان روزنامه هاي عراقي كه جزييات آن روزگذشته منتشر شد، ضمن اعلام اين مطلب افزود: هيچ جدول زماني براي خروج نيروهاي چند مليتي ازعراق تهيه نشده ولي اميدوارم اين مطلب بد فهميده نشود كه نبود يك جدول زمانبندي شده بدين معنا است كه ما براي هميشه درعراق باقي خواهيم ماند.

وي با اشاره به اينكه حضور نيروهاي چند مليتي درعراق تحت پوشش تصميم شوراي امنيت سازمان ملل است، اظهار داشت: عقب نشيني نيروهاي چند مليتي ازعراق براساس توان و كارآمدي نيروهاي عراقي است.

سفيرآمريكا درعراق همچنين تصريح كرد: ما نيروهاي خود را پس ازتكميل روند سياسي وبنا به درخواست دولت عراق خارج مي كنيم.

نگروپونته گفت: دولت آمريكا با هر دولتي كه پس ازانتخابات عراق روي كار آيد به طورمثبت همكاري و تعامل خواهد نمود.