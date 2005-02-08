نشست حكيم با رهبران سني عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، "عدنان العبيدي" مدير بخش تبليغاتي و اطلاع رساني مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان گفت : روز گذشته نشستي به رياست سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با رهبران حزب اسلامي عراق(محسن عبدالحميد) و هيات علماي اهل سنت برگزار شد كه در اين نشست تحولات صحنه سياسي و مسائل مورد اهميت براي منافع ملت عراق مورد بررسي قرار گرفت .



همام حمودي يك عضو شوراي رهبري مجلس اعلا موافقت هيات علماي اهل سنت و حزب اسلامي را با برگزاري اين نشست گامي براي توافق بر سر نقاط مشترك در عمليات تدوين قانون اساسي و تعيين راهكار مشاركت دادن همه نيروها وعناصر تشكيل دهنده جامعه عراق در عمليات سياسي دانست.



وي كه يكي از نامزدهاي ليست ائتلاف عراق يكپارچه در انتخابات اخير بود، تصريح كرد : احزاب شيعه و نمايندگان ائتلاف عراق يكپارچه به تقويت روند ملي با مشاركت همه عراقي ها بدون هرگونه استثنايي براي خدمت به منافع كشورشان و در درجه اول تمايل به وحدت تاكيد مي كنند.



شايان ذكراست حزب اسلامي عراق بزرگترين حزب اهل سنت اين كشور است كه در آخرين لحظات پيش از انتخابات از شركت در اين رويداد مهم انصراف داد اما طرفداران خود را پيرامون شركت كردن يا نكردن در انتخابات صاحب اختيار خواند.



هيات علماي اهل سنت عراق نيز هرچند انتخابات اخير را تحريم كرد اما با وجود نامشروع خواندن اين رويداد مهم كه با شركت حدود 70 درصد مردم عراق برگزار شد اعلام كرد با دولت جديد همكاري خواهد كرد.

کد مطلب 156256