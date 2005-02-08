آتش بس مشروط ميان شارون و ابو مازن

به گزارش خبرگزاري "مهر"به نقل از شبكه خبري الجزيره، محمود عباس (ابومازن) رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نيز در سخناني گفت: با طرف اسراييلي در زمينه توقف هر گونه درگيري مسلحانه در هر مكاني به توافق رسيده ايم.

وي افزود: آرامشي را كه سرزمينهاي ما از امروز شاهد خواهد بود، آغازي براي دوران جديدي از صلح و آرزو است.

در اين نشست عبدالله دوم پادشاه اردن و حسني مبارك رئيس جمهور مصر نيز حضور داشتند.

مبارك در اين نشست چهارجانبه تصريح كرد: امروز شاهد اصرار زيادي ازهر دو طرف اسراييلي و فلسطيني براي اجراي تعهدات خود بوده ايم.

آريل شارون درسخنان خود ضمن اظهار اميدواري براي موفقيت محمود عباس در رهبري ملت فلسطين؛ سران كشورهاي منطقه را به بازكردن فضاي سياسي در جهت صلح و برخورد با خشونت فراخواند.

شارون همچنين از عزم اين رژيم براي آزادي صدها اسير فلسطيني خبر داد.

عباس نيزگفت: آنچه را كه امروز اعلام كرده ايم اجراي نخستين بندهاي نقشه راه است كه ازسوي كميته چهارجانبه تدوين شد.

شارون همچنين در اظهارات خود، محمود عباس (ابومازن) را به حضور در مزرعه شخصي خود در صحراي نقب دعوت كرد.