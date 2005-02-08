منزوي و قلعه نويي مشكلي ندارند// در استقلال همه براي قهرماني تلاش مي كنند

علي نظري جويباري سرپرست تيم فوتبال استقلال تهران در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود : تمرينات تيم به طور جدي زيرنظر كادرفني دنبال مي شود و بازيكنان امروزنيز به دليل نامساعد بودن زمين ورزشگاه مرغوبكار در سالن اين ورزشگاه تمرين كردند.

وي درخصوص بازي اين تيم مقابل پگاه نيز اظهار داشت : تيم ما براي اين مسابقه از آمادگي لازم برخورداراست و تنها مهدي اميرآبادي به دليل مصدوميت در تركيب تيم حاضر نخواهد بود. ضمن اينكه تيم پگاه نيز در ايام تعطيلات ليگ به طور قطع برروي نقاط قوت و ضعف خود كار كرده و براي بازي با ما برنامه خواهد داشت كه كادر فني دراين خصوص نيز تدابير لازم را انديشيده اند.

سرپرست تيم استقلال در خصوص اختلاف نظرهايي كه اين روزها بين سرمربي اين تيم و كامران منزوي سخنگوي اين باشگاه مطرح مي شود گفت : نمي دانم اين بحث ها از كجا سرچشمه مي گيرد و عده اي به دنبال تضعيف تيم ما هستند. با نگاهي به صحبتهاي آقاي قلعه نويي و منزوي در طول ماههاي گذشته هيچگونه نقطه اختلافي در آن مشاهده نخواهيد كرد وهردو آنها با تاكيد بر قهرماني تيم و اينكه استقلال براي قهرماني يارگيري كرده و خود را براي دست يابي اين مهم آماده نموده اظهار نظر كرده اند و نمي دانم چرا اينگونه از صحبتهاي آنها برداشت اشتباه مي كنند.

جويباري تاكيد كرد : تيم ما چيزي براي قهرماني كم ندارد و در اين فصل نيز بازيهاي بسيارخوب وتماشاگرپسندي را ارايه كرده و نتايج قابل قبولي نيز تا امروز كسب كرده و در ادامه كار نيزبراي قهرماني اميد فراوان داريم .

وي با تاكيد بر ادامه همكاري قلعه نويي با باشگاه استقلال گفت : قرارداد باشگاه استقلال با قلعه نويي تا سال آينده ادامه دارد و مطمئن باشيد وي در سال آينده نيز سرمربي استقلال خواهد بود.