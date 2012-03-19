108 بازرس عضو ستاد تسهیلات سفر مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان علی واحدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران افزود: آمار و اطلاعات و تجزیه تحلیل نظارت ، تخلفات در مقوله ارایه خدمات دستگاهای اجرایی به مسافران و گردشگران باید واقع بینانه و دقیق باشد.

وی اظهار داشت: 108 نفر از 60 دستگاه اجرایی به عنوان تیم نظارت عضو ستاد تسهیلات سفر استان هستند.

مدیرکل ارزشیابی و بازرسی استانداری مازندران گفـت: باید اقدامات عالمانه و نقد منصفانه نسبت به عملکرد ستاد تسهیلات در مازندران انجام شود.

واحدی یادآور شد: فرآیند ستاد تسهیلات سفر در کشور تعیین شد و عملکرد مناسب مدیران در ستاد تسهیلات سفر انعکاس داده می‌شود.

مدیرکل بازرسی استاندار مازندران تاکید کرد: حضور همه‌جانبه همه دستگاههای اجرایی در ستاد تسهیلات سفر استان باید با قوت انجام شود زیرا که در مازندران به لحاظ موقعیت جغرافیایی مناسبی که دارد شاهد حضور گسترده میهمانان در روزهای آینده هستیم.

وی به نظرسنجی‌های انجام شده از مسافرانی که نوروز 90 وارد مازندران شدند اشاره کرد و گفت: 90 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی عنوان کردند که مازندران سفر نوروزی سال 91 خواهد بود.