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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۱۶

گزارشهاي خبرنگار اعزامي "مهر" از بحرين ؛

محمد دادكان : ديدار فردا براي هر دو تيم دشوار خواهد بود / تيم لايق پيروز ميدان است

رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان گفت : ايران و بحرين از جمله تيم هاي خوب فوتبال آسيا هستند و ديدار فردا شب براي هر دو تيم مسابقه اي حساس و دشوار خواهد بود .

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" به بحرين ، محمد دادكان كه با خبرنگار روزنامه "الوسط" گفت و گو مي كرد با بيان اين مطلب افزود : اميدوارم در اين ديدارهر دو تيم بتوانند فوتبال زيبايي را به نمايش بگذارند و تماشاگران از ديدن آن لذت ببرند.

دادكان با تشكر ازميزباني خوب بحريني ها اظهار داشت : من از رئيس فدراسيون و دست اندركاران فدراسيون بحرين براي فراهم كردن فضاي مناسب براي حضور تيم ملي ايران در اين كشور قدرداني مي كنم و اميدوارم اين ديدار زمينه گسترش هر چه بيشتر روابط دو كشور را فراهم آورد. 
رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان در مورد وضعيت تيم ملي پيش از ديدار با بحرين اظهار داشت : تيم ما از نظر روحيه و آمادگي تيمي در شرايط مناسبي قرار دارد و مقابل بحرين تنها براي پيروزي به ميدان خواهيم رفت و اميدوارم دو تيم ارائه گر فوتبالي زيبا و تماشاگر پسند باشند و تيمي كه شايستگي اش را دارد پيروز ميدان باشد .

کد مطلب 156264

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