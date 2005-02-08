محمد دادكان : ديدار فردا براي هر دو تيم دشوار خواهد بود / تيم لايق پيروز ميدان است

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" به بحرين ، محمد دادكان كه با خبرنگار روزنامه "الوسط" گفت و گو مي كرد با بيان اين مطلب افزود : اميدوارم در اين ديدارهر دو تيم بتوانند فوتبال زيبايي را به نمايش بگذارند و تماشاگران از ديدن آن لذت ببرند.

دادكان با تشكر ازميزباني خوب بحريني ها اظهار داشت : من از رئيس فدراسيون و دست اندركاران فدراسيون بحرين براي فراهم كردن فضاي مناسب براي حضور تيم ملي ايران در اين كشور قدرداني مي كنم و اميدوارم اين ديدار زمينه گسترش هر چه بيشتر روابط دو كشور را فراهم آورد.

رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان در مورد وضعيت تيم ملي پيش از ديدار با بحرين اظهار داشت : تيم ما از نظر روحيه و آمادگي تيمي در شرايط مناسبي قرار دارد و مقابل بحرين تنها براي پيروزي به ميدان خواهيم رفت و اميدوارم دو تيم ارائه گر فوتبالي زيبا و تماشاگر پسند باشند و تيمي كه شايستگي اش را دارد پيروز ميدان باشد .