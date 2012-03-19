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۲۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

دوست جلالی:

1500 نفر از رودسر به مناطق جنگی اعزام می شوند

1500 نفر از رودسر به مناطق جنگی اعزام می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رودسر از اعزام یک هزار و 500 نفر در قالب 40 دستگاه اتوبوس در سه مرحله به مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس خبر داد.

رضا دوست جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام یک درصد جمعیت این شهرستان برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب و غرب کشور اشاره کرد و افزود: یک مرحله از این اعزامها قبل از نوروز و دو مرحله دیگر بعد از نوروز به مناطق جنوب و غرب کشور اعزام می شوند.

وی همچنین هزینه اعزام برای هر نفر را 100هزار تومان اعلام کرد و اظهارداشت: هزینه این اعزامها از سه محل از قبیل دولتی، خصوصی و خیرین و مبلغی نیز از سوی خود زائران تامین خواهد شد.

فرماندار رودسرنخستین اعزام بسیج محلات به استعداد 230 نفر را در بیست و هشتم اسفند ماه جاری عنوان کرد و گفت: این تعداد افراد با هفت دستگاه اتوبوس به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می کنند.

وی در ادامه اعزام کاروان راهیان نور را در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جوان انقلاب بسیار موثر دانست و افزود: کاروانهای راهیان نور به لحاظ ایجاد فضاهای فرهنگی و معنوی یک سفر تحول‌ آفرین در میان اقشار مختلف به خصوص جوانان است.

دوست جلالی یادآورشد: حرکت فرهنگی کاروان راهیان نور نقش مهمی در ترویج و انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و حفظ ارزشهای دفاع مقدس دارد.

کد مطلب 1562646

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