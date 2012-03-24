مجید گیاهچی تهیهکننده "نوروز همایون" درباره اهداف ساخت این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: معرفی پیدایی جشن نوروز، معرفی نوروز و آیینهای نوروزی در اقوام و مناطق مختلف ایران چون آذری، بلوچ، تالش، ترکمن، عرب، کاسپی، کرد، لر و بختیاری و همچنین معرفی نوروز و آیینهای نوروزی در میان مذاهب ساکن در ایران از جمله زرتشتیان میپردازد.
وی افزود: در تولید این مجموعه تلویزیونی گروهی از شاخصترین مستندسازان کشور که هر یک علاوهبر شرکت در جشنوارههای مختلف ملی و بینالمللی و کسب جوایز متعدد از این جشنوارهها، کارگردانی دهها فیلم مستند موفق را در کارنامه دارند، مشارکت کردهاند.
این تهیهکننده تصریح کرد: در تهیه این مجموعه تلاش شد علاوهبر توجه به تواناییهای کارگردانان، حتیالمقدور از کارگردانانی استفاده شود که خود بومی مناطق موضوع هر برنامه هستند و با آن منطقه و قوم آشنایی و وابستگی دارند.
گیاهچی از همکاران خود در این مجموعه که کارگردانی قسمتهای مختلف این مجموعه را بر عهده داشتند چنین نام برد: هادی آفریده (نوروز خراسان)، ایرج اسماعیلپور قوچانی (آیتمهای زورخانه، نقالی و خیمهشببازی)، پدرام اکبری (نوروز زرتشتیان)، آراد حسنزاده (نوروز کُرد)، محسن شهرنازدار (نوروز تهران)، نادر شیخالاسلامی (نوروز تالش)، حسن قهرمانی (نوروز آذری)، سام کلانتری (نوروز تهران)، رضا مجلسی (نوروز دیلمی)، فریدون نجفی (نوروز بختیاری)، حسن نقاشی (نوروز و تختجمشید)، محمدعلی هاشمزهی (نوروز بلوچ)، مسعود همتیان (نوروز عرب و نوروز ترکمن) و دکتر طلایه رویایی (مشاور برنامه و مدیر گروههای تحقیق و پژوهش) در ساخت این مجموعه ما را یاری کردند.
وی همچنین به مرشد ابوالفضل ورمزیار(نقال)، مرشد علی ناری (موسیقی زورخانه)، استاد حسین ربیعی، حسن ربیعی، علی جباری و مسعود شایگان (گروه خیمهشببازی) بهعنوان برخی دیگر از هنرمندانی که در تولید این پروژه همکاری کردهاند، اشاره و از معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خاطر همکاری با گروه برنامهساز قدردانی کرد.
"نوروز همایون" مجموعه برنامه مستند تلویزیونی، به سفارش شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران، در 13 قسمت تولید شده و در ساعت 18 روزهای اول تا سیزدهم فروردین 1391 از این شبکه پخش میشود.
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