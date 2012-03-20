تقدیم شاخه زیتون به گردشگران در رودبار/ مارلیک سند پرافتخار گیلانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، تپه های باستانی مارلیک، گرد کول، گلشنی و پنج تپه، قلعه کوه، کاروانسرای شاه عباسی، سد منجیل، آتشفشان درفک، درخت سرو منجیل، سوسن چلچراغ یا سوسن سفید، چشمه های آب معدنی سنگرود، چشمه کلشتر منجیل، چشمه آب گرم ماستخور، چشمه لویه، شاه شهیدان عمارلو و پل خشتی لوشان از دیدنیهای این شهرستان است.

" چشمه های آب گرم ماست خور" نیز از دیدنیهای شهرستان رودبار است، این چشمه در دهکده "ماست خور" در پنج کیلومتری شهر رودبار و در غرب سد منجیل قرار دارد و آب آن هنگام خروج از مظهر خود جوشان و گرم است، اهالی منطقه معتقدند که استحمام در این چشمه آب گرم بسیاری از بیماریهای استخوانی و رماتیسمی را درمان می کند.

" تپه های مارلیک یا چراغعلی تپه" از جلوه های تاریخی است که در حوالی روستای نصفی از توابع رحمت آباد رودبار قرار دارد، کاوشهای باستان شناسی در این تپه ها از سال 1340 شروع شد که حاصل آن کشف اشیاء نفیس و با ارزشی بود که اکنون در موزهها نگهداری می شود.

قدمت اشیاء پیدا شده در این تپه ها به بیش از سه هزار سال می رسد، امروزه مارلیک به عنوان یکی از گنجینه های ملی و تاریخی، سند پرافتخاری برای گیلانی ها و تمدن کهن این منطقه به شمار آورده شده است.

"درخت سرو زیبا، دیدنی و پرابهت هرزویل " از نمادهای طبیعی شهرستان رودبار است که در پنج کیلومتری شرق منجیل و در روستای بهمین نام ( هرزویل ) سر بر آسمان ساییده و دارای قدمت طولانی چند هزار ساله است که از ظاهر، قامت و صلابت آن هویداست.

ناصر خسرو شاعر و سفر نامه نویس معروف در سفرنامه اش معروف خود از روستای هرزویل و سرو کهنسال آن توصیفات زیبایی دارد.

همه شواهد مکتوب و شفاهی نشان از این می دهد که درخت سرو هرزویل همدم وهمساز بادهای سخت باد منجیل و شاهد همه حوادث تلخ و شیرین آن بوده است.

"سرو هرزویل " گردشگران را مسحور و افسون خود می کند

هر بیننده ای مسحور وافسون این یادمان تاریخ ملی و باستانی کشور و یادگار دوران کهن شده و آن را نماد مقاومت در برابر حوادث، رویدادهای بزرگ و قد برافراشته از دل رویدادهای مهم می داند، این درخت از اماکن محیط زیست است که همه ساله گردشگران زیادی را به حضور می پذیرد.

" سد منجیل " یکی از 20 سد بزرگ جهان و از جاذبه های گردشگری شهرستان رودباراست که از سوی یک شرکت فرانسوی با هدف مهار آبهای سطحی و زیرزمینی برای مصارف کشاورزی گیلان و همچنین تولید برق برای استفاده مراکز صنعتی و مسکونی، بر روی رودخانه سفیدرود احداث شده است.

این سد ظرفیت ذخیره یک میلیارد و 760 میلیون متر مکعب آب را دارد که با رسوب ‌گرفتگی 560 میلیون متر مکعب آن، در حال حاضر یک میلیارد و دویست میلیون مترمکعب آب ذخیره می ‌کند.

سد مزبور با وسعت خارق العاده خود که از سمت غرب به گیلوان طارم علیا، ازشمال به کوههای علی آباد و از جنوب به طارم سفلی قزوین و از غرب به شهر منجیل گیلان امتداد دارد، بسیاری از محصولات گیلان مثل برنج مدیون آب تابستانی این سد هستند.

گل سوسن چلچراغ؛ گنجینه ای گرانبها از زیبایی، لطافت و تواضع است

گل ناب و منحصربفرد سوسن چلچلراغ از نمادهای طبیعی گردشگری گیلان است که فقط در دو منطقه ازجهان از قبیل منطقه لنکران کشور آذربایجان و روستای داماش شهرستان رودبار امکان رویش دارد.

این گل گنجینه ای گرانبها از زیبایی، لطافت و تواضع است که در طبیعت خاص داماش افتخار همزیستی با این منطقه را دارد که از مناظر و چشم اندازهای طبیعی، مراتع سرسبز همراه با هوای خنک در فصول تابستان و بهاربرخورداراست روستایی که در تابستان با چشمه آب معدنی داماش بسیارپرجاذبه و گردشگرپذیراست.

همه ساله درموسم گلدهی ( اواسط بهار) جشنواره ملی گلدهی سوسن چلچراغ دراین روستا از سوی محیط زیست، فرمانداری، سازمان گردشگری و سایر مبادی شهرستانی و محلی برگزار می شود.

ارتفاع این منطقه از سطح دریا دو هزار متر است این گل توسط مستشرق فرانسوی بنام لد بوری در سال 1354کشف و سپس بعنوان اثر ملی اعلام شد.

روستای توریستی داماش، دارای چشم اندازهای خاطره انگیز برای گردشگران است

این روستای زیبا و منحصر به فرد در دامنه رشته کوههای البرز میهمان ماندگار ارتفاعات و بلندیهاست این روستا نزد اهالی بعنوان سرزمین چشمه های گوارا مراتع سرسبز و از روستاهای بسیار پرمرتفع گیلان محسوب می شود.

با طبیعت زیبا و منحصر به فرد و با گونه های گیاهی متنوع و کمیاب و همچنین مهد گل نادر سوسن چلچراغ اهمیت خاصی دارد، در سال 1387 بعنوان روستای نمونه گردشگری به ثبت رسید.

تابستان دراین منطقه بسیاردل انگیز، زیبا و مطبوع است و دارای آب وهوای خنک با بارش باران و دارای مه در حداکثر زمانهاست که جلوه ای چشم انداز و خاطره انگیز برای گردشگران را به همراه دارد.

" قله درفک " به بام گیلان مشهور است

" قله درفک " به بام گیلان مشهور است، این قله زیبا در بخش انتهای غربی رشته کوه البرز غربی که مشرف به دره سفید رود است و بلندی و قامت سربه فلک کشیده آن به بازدید کنندگان این امکان را می دهد که تمامی نقاط و شهرهای گیلان را از فراز مه به تماشا بنشیند و جلوه های ویژه و خاص بخش اعظم استان را نظاره گر باشند.

در دهانه قله در فک یخچال طبیعی مربوط به دوران سوم زمین شناسی وجود دارد که درتمام طول سال پوشیده از یخ است در تمام لحظات صعود به قله این احساس همراه گردشگران است که مسیر پرجاذبه راه نیز جزئی از سفر است.

ارتفاع این قله از سطح دریا دو هزار و 500 متر است، بسیاری از دامداران بخش های رحمت آباد و خوگام در مناطق پیرامون قله با دامداری و معاش زندگی را می گذرانند و از جاذبه های دیگر منطقه زندگی ساده روستائیان و دامدارانی است که تابستانها میهمان ارتفاعاتند.

" ییلاق سلانسر" غبار افسردگی و خستگی را از رخسار هر مسافری می رباید

در مسیر حرکت از تهران به سمت گیلان در کناره شهر رستم آباد در سمت چپ جاده بعد از طی مسیر 15 کیلومتری به طبیعتی می رسید که زیبایی، عظمت و چشم انداز منحصر بفرد و بکرش هر بیننده ای را افسون و مجذوب زیبایی خود می کند.

این طبیعت منحصر بفرد به نام ییلاق سلانسر مشهور است که در ارتفاع هزار و 250 متری از سطح زمین قرار دارد، در دامنه این ییلاق درختان تنومند و بزرگ و در بلندای آن علفزارهای زیبایی وجود دارد.

این ییلاق به سمت ضلع غربی مشرف به دره سفید رود تداوم یافته و وجود هوای بسیار آزاد و باد ملایم برخاسته از دل جلگه گیلان گرد و غبار افسردگی و خستگی را از رخسار هر مسافری می رباید، تابستانهای بسیار خنک و ارتفاع بلند و طبیعت همیشه مه گرفته از زیباییهای دیگر این ییلاق است.

"استخر طبیعی خلشکوه" از منابع خدادادی و شگفت آور

در قسمت شمالی روستای خرمکوه و کلیشم و در بالای قله کوه چراکوه استخرطبیعی و چشمه قل قل وجود دارد که از منابع خدا دادی و شگفت آور است، کسانی که بار اول به خلشکوه می ‌آیند از وجود این استخر در این مکان مرتفع ابراز شگفتی می ‌کنند.

آب چشمه‌ ها و رودها از این ناحیه به طرف خرمکوه سرازیر می‌ شود این استخر عظیم در مساحتی به بزرگی 15 کیلومتر حیات دارد و در بلندای کوه دور نما و منظره بی نظیری دارد.

چشمه مطرح قلقل همسایه دل انگیز، آرام و همیشگی این استخر بوده و هر دو ابهت و تداوم خود را بهم وابسته اند و البته ماهیگیری و شنا از پذیرایی های مهم این میهمان از میزبانانی است که به خاطر این دو سرگرمی بزرگ و بهره برداری درست از طبیعت آرام و زیبا به این منطقه سفر می کنند.

"سد تاریک سیاهرود" جلوه بی نظیر دره سفید رود برای گردشگران

سد تاریک سیاهرود در بستر رودخانه سفیدرود و در دهه 1340 ساخته شده است و این سد دارای 15 خروجی آب است که در صورت بسته شدن این دریچه ها، این سد می تواند آب پر برکت سفیدرود را در بین نواحی مرکزی و شرقی گیلان تقسیم کند و از طریق رودخانه رشته رود را برای کشاورزی در شهرستانهای فومن و شفت پرآب سازد.

دریاچه ای کوچک به مساحت 50 تا 60 هکتار در پشت سد ذخیره می شود که به دلیل وجود درختچه های زیبا در حاشیه سد و منظره های بی نظیر دره سفید رود اهمیت فوق العاده ای دارد.

"دره دربند رحمت آباد" نشان قدمت خارق العاده این منطقه دارد

دره دربند بخش رحمت آباد ما بین روستاهای گنبک و رشی قرار دارد که در قسمت های از این دره بقایای مجاری ها و سکونتگاههای به چشم می خورد که نشان از سکونت انسان در قرنهای دور و دراز در این منطقه دارد.

این دره صعب العبور دارای زیباییهای منحصربفردی است که وجود چشمه های متنوع، درختان و درختچه های جذاب عظمت اش را دوچندان کرده است.

در سالهای گذشته با همکاری باستان شناسان ایرانی و کره ای بقایای دست ساخته های بشر از استخوان حیوانات مربوط به 10 هزار سال قبل در این دره کشف شد که نشان قدمت خارق العاده این منطقه دارد.

"زیتون " محصول مناسبی برای اگروتوریسم است

محصول مهم و استراتژیک زیتون رودبار با قدمتی بیش از دو هزار سال در این سرزمین تداوم حیات داشته است و رودبار و زیتون اسامی هستند که بسان قضایای منطقی تصور هریک نام دیگری را در ذهن تداعی می کند رودبار در سایر محیط ها به عنوان رودبار زیتون شناخته می شود.

چندی قبل در کشفیاتی که در تپه باستانی کلورز رستم آباد انجام می شد آثاری از دانه های زیتون به دست آمد که سندی بر عمر بیش از دوهزار سال این محصول در این شهرستان دیرپا دارد این محصول مهم و مدیترانه ای دارای خاصیتهای بیشمار و گسترده ایست که راه را بر انواع معالجات باز می گذارد.

زیتون محصول مناسبی برای اگروتوریسم است زیرا نماد سمبلیک آن خود نشانه صلح و دوستی است از این رو می توان این محصول را یکی از مهمترین عناصر جذب گردشگر در منطقه رودبار به شمار آورد.

برای تبدیل باغهای زیتون به یک مجموعه گردشگری باید مشارکت کشاورزی در طرح محقق یابد و در این میان چاپ کتابچه و نقشه پراکندگی این محصول در استان گیلان، می تواند تبلیغات موفقی را در این زمینه ترتیب دهد.