۲۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

یک عضو ائتلاف دولت قانون:

فتوای وهابیون درباره تخریب کلیساها در نشست بغداد بررسی می شود

یک عضو ائتلاف دولت قانون اعلام کرد در نشست آتی سران عرب در بغداد، فتوای مفتی دربار سعودی در خصوص تخریب کلیساها در جزیره العرب بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، احسان العوادی از اعضای ائتلاف دولت قانون از فتوای یک مفتی سعودی که خواستار تخریب کلیساها در جزیره العرب شده بود، انتقاد کرد و گفت این پرونده در نشست بغداد مطرح خواهد شد.
 
وی خاطر نشان کرد دستگاههای امنیتی عراق برای مقابله با چنین فتاوایی آماده اند، زیرا این فتاوا به نفع هیچ کس نیست و از افکار منحرف نشات می گیرد.
 
وی گفت : فتاوای تکفیری و راههای حل آن در نشست آتی سران عرب در بغداد مطرح خواهد شد.
 
وی از دولتهای عربی خواست به طور جدی برای مقابله با افکار منحرف که چهره اسلام را در محافل بین المللی مخدوش می کند، تلاش کنند، زیرا عراق بیشتر از دیگران از فتاوای تکفیری پس از سال 2003 زیان دیده است.
 
خاطر نشان می شود عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی دربار سعودی اخیرا در فتوایی خواستار تخریب تمام کلیساها در جزیره العرب شده بود.

نشست سران عرب قرار است اواخر ماه مارس جاری در بغداد برگزار شود، این در حالی است که برخی رژیمهای عربی برای شرکت در این نشست پیش شرط اعلام کرده اند.

 
