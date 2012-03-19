محمد رویانیان عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پدر محمد رویانیان عصر امروز دوشنبه دار فانی را وداع گفت تا مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در آستانه تحویل سال نو عزادار شود.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به محمد رویانیان و خانواده ایشان تسلیت می‌گوید.