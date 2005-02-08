22 بهمن بايد براي نسلهاي آينده سرمشق قرار گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين پيام آمده است : ضمن تبريك بيست و ششمين سالگرد انقلاب شكوهمند اسلامي ملت شريف ايران از عموم مردم فرهيخته دعوت به عمل مي آيد در مراسم راهپيمايي روز بيست و دوم بهمن مشاركت فرمايند.

اين بيانيه مي افزايد : حضور گسترده اقشار مختلف مردمي، گروهها، احزاب سياسي و فرهنگي در سنوات گذشته همواره استحكام وحدت ملي را به ارمغان آورده و توطئه دشمنان اسلام را خنثي نموده است .

اين بيانيه تاكيد دارد : در حال حاضر ميهن اسلامي دوران شكوفايي خود را سپري مي كند و اين رشد و توسعه، دشمنان انقلاب اسلامي بويژه دولتمردان آمريكا را اشفته ساخته است، اميد حضور و مشاركت مردم عزيز دراين حركت ملي و ديني موجبات ياس و نااميدي دشمنان ديرينه اسلام را فراهم نمايد.

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