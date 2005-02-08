به گزارش خبرگزاري مهر، در اين پيام آمده است : ضمن تبريك بيست و ششمين سالگرد انقلاب شكوهمند اسلامي ملت شريف ايران از عموم مردم فرهيخته دعوت به عمل مي آيد در مراسم راهپيمايي روز بيست و دوم بهمن مشاركت فرمايند.
اين بيانيه مي افزايد : حضور گسترده اقشار مختلف مردمي، گروهها، احزاب سياسي و فرهنگي در سنوات گذشته همواره استحكام وحدت ملي را به ارمغان آورده و توطئه دشمنان اسلام را خنثي نموده است .
اين بيانيه تاكيد دارد : در حال حاضر ميهن اسلامي دوران شكوفايي خود را سپري مي كند و اين رشد و توسعه، دشمنان انقلاب اسلامي بويژه دولتمردان آمريكا را اشفته ساخته است، اميد حضور و مشاركت مردم عزيز دراين حركت ملي و ديني موجبات ياس و نااميدي دشمنان ديرينه اسلام را فراهم نمايد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پيامي به مناسبت 22 بهمن ابراز داشت
22 بهمن بايد براي نسلهاي آينده سرمشق قرار گيرد
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پيامي به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب تاكيد كرده است: 22 بهمن در طول زندگي و براي نسلهاي آينده بايد سر مشق همه قرار گيرد.
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