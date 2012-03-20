نخستین سفره هفت سین آبی در کارون برپا شد

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سفره با همکاری انستیتو ایرانمهر و توسط انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان در رودخانه کارون و روی یک شناور برپا شده و مردم می توانند از عصر سه شنبه اول فروردین از آن دیدن کنند.

وی افزود: مکان استقرار این سفره بین دو پل هشتم (کابلی) و نادری قرار گرفته و به علت نورپردازی زیبای این پلها، مکان آن از زیبایی بالایی برخوردار است.



گهستونی عنوان کرد: این سفره که موارد آن با حجم بالایی در معرض دید مردم قرار گرفته 40 متر مربع مساحت دارد و در منطقه ای به مساحت 250 مترمربع مورد استفاده قرار گرفته است.



دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان با اشاره به اینکه این شناور ثابت است، گفت: پلکانی برای ورود مردم به این شناور تعبیه شده است. همچنین مردم می توانند با استفاده از قایقهای مستقر در رودخانه کارون نیز به این مکان مراجعه کنند.



وی هدف از برپایی چنین سفره ای را ثبت تصویری زیبا و ماندگار برای میهمانان نوروزی هنگام سفر به شهر اهواز عنوان کرد و گفت: با این کار قصد داریم به همه بگوئیم رودخانه کارون ظرفیتهای فراوانی دارد و می توان از این ظرفیت استفاده فراوانی کرد که حمایت مسئولان را می طلبد.

