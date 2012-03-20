کره شمالی قهرمان مسابقات چلنج کاپ آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال کره شمالی و ترکمنستان عصر دوشنبه در ورزشگاه Dasarath Rangasala کاتماندوی نپال برگزارکننده دیدار نهایی مسابقات فوتبال چلنج کاپ آسیا بودند که طی آن تیم کره شمالی شکست 2 بر یک را به حریف نه چندان مطرح خود تحمیل کرد و قهرمان این رقابت‌ها شد.

برای کره شمالی در این بازی یونگ ایل گوان (36) و یانگ سونگ هیوک (87 - پنالتی) گل زدند و تنها گل تیم ترکمنستان را نیز بردی سمیرادو در دقیقه 2 به ثمر رساند.

قضاوت دیدار تیم‌های ملی فوتبال کره شمالی و ترکمنستان برعهده "ریوجی ساتو" از ژاپن بود. بر کار داوران این بازی مسعود مرادی، ناظر بین المللی فوتبال کشورمان نظارت می‌کرد.

بدین ترتیب تیم ملی فوتبال کره شمالی یکی از تیم‌های حاضر در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2015 آسیا خواهد بود که در استرالیا برگزار خواهد شد.

در دیدار رده بندی مسابقات فوتبال چلنج کاپ آسیا نیز تیم فیلیپین با نتیجه 4 بر 3 از سد فلسطین گذشت و به عنوان سوم این رقابت‌ها دست یافت.