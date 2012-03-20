مسعود اوحدی، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه درباره نقش دکور در برنامههای تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: میان دکورهای سینمایی و تلویزیون تفاوت فاحشی وجود دارد. دکور نقش موثر و بیانگری در انتقال مفهوم دارد. در سینما تمام اجزای صحنه میتواند برابر شخصیتها عمل کند و به نوعی بیانگر قصه یا شخصیتها باشد، اما دکور در تلویزیون ویژگی دیگری دارد. دکور در تلویزیون جنبه کارکردی اش مهم است.
وی اشاره کرد: تماشاگر پذیرفته که گرافیک برای زیباسازی صحنه ارائه میشود. برایتان مثالی میزنم. وقتی در برنامه خبری میزی که انتخاب میشود باید کارکرد داشته باشد. دور این میز جایگاه مهمان و مجری مشخص میشود. در مجموع دکور نقش موثر و کارکردی در برنامه دارد. در این مسئله تردیدی نیست و نمیتوان آن را انکار کرد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: متاسفانه گاهی در دکور برنامهها شاهد هستیم دکوراتور به جای اینکه دکور مناسبی را طراحی کند، صرفاً دکوری ساخته که خودش را برجسته کند؛ نه اینکه دکور به محتوای برنامه کمک کند. مسلماً در این باره باید برنامهسازان دقت بیشتری داشته باشند.
اوحدی در پایان افزود: باید عناصر صحنه کاملاً در خدمت محتوا باشد و در این باره کمک کند؛ نه اینکه آنقدر متفاوت باشد که تو ذوق بیننده بزند و بیننده با دیدن دکور اولین سئوالی که به ذهناش میرسد، این باشد که این چه دکوری است که کارکردی برای برنامه ندارد و با خودش میگوید میز برنامه به جای اینکه از کارگاه نجاری آمده باشد از کارگاه مجسمه سازی بیرون آمده است.
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