محروميت و جريمه دوميليون ريالي براي بازيكن تيم پيكان

به گزارش خبرنگار" مهر" در حكم كميته انضباطي فدراسيون فوتبال آمده است : بنا به گزارش داور مسابقه فوتبال ميان تيم هاي پيكان و پاس كه در تاريخ 25 ديماه سالجاري برگزار شد حميد سرآباداني بازيكن تيم پيكان با اداي كلمات ركيك و موهن مرتكب تخلف انضباطي شده است كه با توجه به اظهار پشيماني وي نامبرده به مدت دو جلسه از همراهي تيم مربوطه و شركت درمسابقات رسمي محروم و به پرداخت ده ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شود.
كميته انضباطي فدراسيون فوتبال حميد سرآباداني بازيكن تيم فوتبال پيكان را به دليل رفتار غيرورزشي جريمه كرد.
کد مطلب 156284
نظر شما