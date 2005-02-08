محروميت و جريمه دوميليون ريالي براي بازيكن تيم پيكان

به گزارش خبرنگار" مهر" در حكم كميته انضباطي فدراسيون فوتبال آمده است : بنا به گزارش داور مسابقه فوتبال ميان تيم هاي پيكان و پاس كه در تاريخ 25 ديماه سالجاري برگزار شد حميد سرآباداني بازيكن تيم پيكان با اداي كلمات ركيك و موهن مرتكب تخلف انضباطي شده است كه با توجه به اظهار پشيماني وي نامبرده به مدت دو جلسه از همراهي تيم مربوطه و شركت درمسابقات رسمي محروم و به پرداخت ده ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شود.