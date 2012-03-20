موزه کوهدشت آماده بازدید شبانه روزی میهمانان نوروزی است

اسماعیل امرایی در گفتگو با خبرنگار مهر برنامه های این اداره در ایام نوروز تشریح کرد و اظهار داشت: موزه شهرستان کوهدشت از 27 اسفند تا 14 فروردین به صورت شبانه روزی آماده بازدید مسافران نوروزی است.

وی گفت: کار آمارگیری مسافران نوروزی هم بر عهده میراث فرهنگی گذاشته شده که در این راستا چند اکیپ آمارگیری برای جمع آوری اطلاعات آماری در ورودی غربی و شرقی شهرستان مستقر شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کوهدشت بیان داشت: نظارت و بازرسی رستوران و هتلهای بین راهی و از دیگر فعالیتهای این اداره در ایام تعطیلات نوروزی است.

کارشناس میراث فرهنگی موزه شهرستان کوهدشت نیز در این رابطه به مهر گفت: اکیپی برای راهنمایی بازدیدکنندگان داخل موزه و اکیپ دیگری برای معرفی اماکن تاریخی بیرون موزه شهرستان مستقر شده است تا اطلاعات مورد نیاز را به مسافرین نوروزی ارائه دهند.

نادر نوریان یادآور شد: کوهدشت جزو شهرستان هایی است که صنایع دستی قوی دارد و گلیم بافی، سبد و حصیربافی این شهرستان نمونه است.

وی ادامه داد: در این راستا ما سعی کرده ایم نمونه هایی از صنایع دستی شهرستان را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهیم تا چنانچه کسی تصمیم به تهیه و خرید داشته باشد صاحب کالا را به او معرفی خواهیم کرد.