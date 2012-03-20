سال 1390 برای کرمانشاه سال کارگاه بزرگ سازندگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید و ایام نوروزی، سالی سرشار از نشاط و شعف برای مردم شریف و حماسه آفرین استان کرمانشاه آرزو کرد.

استاندار کرمانشاه گفت: به فضل پروردگار متعال سال 1390 برای استان بسیار ارزشمند و سرشار از خیر و برکات فراوانی برای مردم استان بود زیرا مزین به قدوم مبارک مقام معظم رهبری شد که از پرتو آن، مصوبات گرانقدری برای مردم ولایتمدار این استان رقم خورد.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم استان در استقبال بی نظیر و به یادماندنی از رهبر فرزانه انقلاب، تاکید کرد: مسئولین دلسوز و خادمین صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران از حضور شگرف آفرین و بیعت ساز مردم استان با مولا و مقتدایشان به خود می بالند و این عزم و بصیرت مردم، وظیفه مسئولین را در خدمات رسانی گسترده تر به جامعه دوچندان می نماید.

هاشمی با بیان اینکه دولت با جدیت به دنبال گسترش عدالت و حذف نابرابری است، افزود: در کنار رهبری داهیانه امام خامنه ای جای بسی خوشحالی است که دولت خدمتگزار دکتر احمدی نژاد با شعار و عمل به آزادیخواهی راه ارزشمند این نظام اسلامی را ادامه می دهد و قاطعانه در برابر زورگویان و مستکبران جهان ایستادگی می کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به دو سفر رئیس جمهور در سال 1390 به استان، تصریح کرد : مصوبات سفر رئیس جهمور به استان در سال 1390 خدمات فراوانی برای مردم خوب استان در زمینه های مختلف اقتصادی، صنعتی، تولیدی و کشاورزی به ارمغان آورد بطوریکه استان با اجرای پروژه های مختلف خود به یک کارگاه بزرگ اقتصادی و سازندگی تبدیل شده است.

هاشمی افزود: سال 90 سال ارزشمندی برای استان بود زیرا عملیات اجرایی پروژه های عظیم و کلانی از جمله راه آهن کرمانشاه - خسروی و پروژه منوریل شهر کرمانشاه شروع شد که اجرایی شدن این پروژه ها تحولات عظیمی را در سطح استان به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه به اجرای پروژه راه آهن غرب کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به در نظر گرفتن اعتبارات مناسب در سال 1391 برای اجرای این پروژه، امیدواریم روند اجرایی آن تسریع و در سال 1392 آماده بهره برداری گردد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود از زحمات ارزشمند نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه که همواره و پیوسته پشتوانه فکری و کمک حال استان در زمینه های مختلف بوده اند، تقدیر و تشکر ویژه نمود.

وی همچنین از تلاش های نماینده مردم شریف استان در مجلس خبرگان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر و برای نمایندگان منتخب استان نیز در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت و سربلندی نمود.

هاشمی همچنین حضور گسترده و حماسی مردم استان در راهپیمایی 9 دی ماه، 22 بهمن و حضور پرشور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در راستای پاسداری از مسیر عزتمند و پرصلابت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر و لبیک به فرمایشات راهگشای مقام عظمای ولایت عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای افزایش پروازهای هوایی استان به دیگر استان ها و کشورهای همجوار، افزود: در سال 1390 پرواز کرمانشاه به نجف، شیراز و اصفهان برقرار شد و انشاءالله در تلاش هستیم تا در سال 91 پروازهای کیش و استانبول نیز برقرار گردد.

رئیس شورای اداری استان در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه کارهای خوبی در زمینه عمران شهری انجام شده است، افزود: استان کرمانشاه در زمینه اجرای طرح های مختلف به خصوص پروژه های مسکن مهر ، سدسازی و منابع آبی، کشاورزی، صنعتی به کارگاه بزرگی تبدیل شده و برای سال 1391 بودجه های خوبی برای استان لحاظ شده که تمامی این اقدامات توسعه ، بالندگی و شکوفایی استان را به دنبال خواهند داشت.

وی همچنین به شروع عملیات اجرایی کارخانه خودروسازی استان و قوطی کن که توسط بنیاد مستضعفان در حال اجرا می باشد، اشاره کرد و گفت: در زمینه طرحهای صنعتی توسط سازمان گسترش نوسازی اقدامات قابل توجهی در حال انجام است و امیدواریم با توسعه این بخش، زمینه اشتغال جوانان استان بیش از پیش فراهم گردد.

هاشمی تاکید کرد: خوشبختانه در بخش فرهنگ نیز کارهای بزرگی از قبیل اجرای تالار بزرگ شهر ، توجه به نگارخانه ها و ایجاد فضاهای آموزشی فراوانی صورت گرفته و در سطح شهرستانها نیز برای بازسازی و نوسازی سینماها اقدامات خوبی در حال انجام است.

استاندار کرمانشاه اجرای موزه شهدا، یادمانهای شهدا و توجه به اسکان راهیان نور را در راستای توسعه بخش فرهنگی استان ارزیابی نمود.