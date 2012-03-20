سه تن از پاسداران سپاه علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) قم به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه قم اعلام کرد: در پی عملیات لشکر 17 علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) در غرب کشور به منظور ایجاد امنیت و بیرون‌ راندن نیروهای ضد انقلاب، در آستانه سال نو، سه تن از تکاوران سپاه علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) به نام‌های روح‌الله شکارچی، سعید غلامی شهروز و محمد سلیمانی در این منطقه به شهادت رسیدند.



شهادت این پاسداران در نقطه صفر مرزی در ارتفاعات جاسوسان شمال‌غرب کشور و به دنبال بارش سنگین برف در این منطقه اتفاق افتاده است.



این سه نفر در جریان نجات سربازان و پاسداران از سنگرهای برف‌گرفته، دچار یخ‌زدگی شده و به شهادت رسیدند.



فرمانده سپاه علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) طی پیامی شهادت این سه پاسدار غیور را به مقام معظم رهبری و خانواده‌های آنان تبریک و تسلیت گفت.



متن پیام مهدی مهدوی‌نژاد به این شرح است: در آستانه تحول طبیعت، ترنم بهاری، فضای آکنده از ولایتمداری را با عطر جانفشانی دلاورمردان عرصه جهاد و شهادت و حافظان امنیت در فضای شهرمان، روح و جان حماسه‌سازان 22 بهمن و دوازدهم اسفند مردم همیشه آگاه، بصیر، مخلص استان قم را عطرآگین و طراوتی دوباره بخشید تا بر همگان روشن شود راه نورانی و سعادتمندانه شهادت همچنان به روی مشتاقان باز است و سبب شود دلدادگان در آرزوی رسیدن به فیض عظمی در غبطه خود غوطه‌ور باشند.



در ادامه پیام آمده است: شهادت پاسداران سلحشور و سرافراز و رشید سپاه اسلام، شهیدان عزیز روح‌الله شکارچی، سعید غلامی شهروز و محمد سلیمانی که در حین اجرای ماموریت در نقطه صفر مرزی در سلسله ارتفاعات جاسوسان شمال‌غرب کشور و پاسداری از انقلاب مقدس اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند را به محضر مبارک امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا، امت همیشه در صحنه و ولایتمدار استان قم، خانواده شهیدان و همرزمان این شهدا، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.



مراسم تشییع این سه شهید ساعت 10 صبح فردا از مسجد امام حسن عسکری(ع) به طرف حرم حضرت معصومه(س) و پس از اقامه نماز در حرم مطهر، به سمت گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر برگزار خواهد شد.



تشییع صبح چهارشنبه



همچنین مراسم بزرگداشت نخستین شب شهادت این سه غیورمرد سپاه علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) فردا چهارشنبه، پس از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم برگزار خواهد می‌شود.



لشکر عملیاتی علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) از تیرماه امسال در منطقه کردستان و غرب کشور، مشغول انجام عملیات به منظور پاکسازی این مناطق از اشرار و ضدانقلاب است.



ارتفاعات جاسوسان که دارای سه طبقه سنگر مستحکم دفاعی بود در مهرماه توسط دلاورمردان این لشکر فتح شد و نیروهای لشکر عملیاتی علی‌ بن‌ ابیطالب(ع) به منظور حفظ امنیت هموطنان غرب کشور در طول مدت زمستان از این منطقه حفاظت می‌کرده‌اند.