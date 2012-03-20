مراسم تحویل سال نو در امامزادگان مازندران برپا شد

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری طرح آرامش بهاری در بیش از 104 بقعه متبرکه مازندران افزود: طرح آرامش بهاری از 25 اسفند آغاز تا 14 فروردین ماه امسال با اهداف تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی کشور، تقویت باورهای دینی و ارتقای سطح معرفتی زائران و مسافران نوروزی، احیا و ترویج سنت های اصیل اسلامی، ارائه خدمات مطلوب رفاهی و فرهنگی به زائران بقاع متبرکه و ایجاد نشاط معنوی با بهره گیری از ظرفیت های این اماکن مقدسه برگزار شده است.

وی از تشکیل ستاد نوروزی آرامش بهاری در مازندران، تشکیل جلسه با هیئت امناء و مدیران فرهنگی امامزادگان جهت توجیه طرح، هماهنگی با سایر دستگاههای مرتبط در ستاد تسهیلات نوروزی، آمادگی خدام امامزادگان برای ارائه خدمات به زائران، برگزاری مراسم ویژه تحویل سال نو و عطرافشانی و گلباران قبور شهدا در امامزادگان سراسر استان خبر داد.

سهرابی افزود: در لحظه تحویل سال نو در امامزادگان استان برنامه های قرائت قرآن با حضور قاریان برجسته، سخنرانی، مدیحه سرایی، قرائت زیارت آل یاسین، پخش پیام مقام معظم رهبری و برپایی سفره های هفت سین اجرا شده است.

وی ادامه داد: در طول ایام نوروز نمایشگاه آرامش بهاری در قالب 15 تابلو و نمایشگاه سیمای عفاف در آینه حجاب در قالب 21 تابلو برپا می شود.

سهرابی از پاسخگویی به شبهات و سئوالات دینی مردم توسط هزار و 500 حانی در امامزادگان کشور خبر داد.

وی، تهیه مستندی از برگزاری طرح آرامش بهاری به خصوص از برنامه های ویژه لحظه تحویل سال نو در بقاع متبرکه را عامل استحکام برنامه و امکانی جهت آسیب شناسی طرح در آینده دانست.

سهرابی یادآور شد: برای شناخت ظرفیت ها و بررسی کیفیت برنامه های به اجرا در آمده، سامانه نظرسنجی از طریق ارسال پیامک به شماره 10000114151 برای هم استانی ها فراهم شده است.