مسافران نوروزی وارد شده به مازندران مورد استقبال قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم استقبال نمادین از مسافران نوروزی که روز سه شنبه و پس از تحویل سال 91 در ورودی جاده پرتردد هراز در پارک جنگلی میرزا کوچک خان آمل برگزار شد، اقلام و بسته های فرهنگی که از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، فرمانداری، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره میراث فرهنگی و اداره تبلیغات اسلامی آمل به مسافران نوروزی اهدا شد.



از مسافران نوروزی با آش سنتی و مخصوص مازندرانی ها در بدو ورود به این استان پذیرایی شد.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در حاشیه این مراسم گفت: این اقدام نمادین بر اساس مصوبه ستاد تسهیلات نوروزی مازندران همزمان در محورهای هراز، رامسر و سوادکوه استان انجام شد.



سیف الله فرزانه افزود: تاکنون حدود یک میلیون مسافر نوروزی وارد مازندران شدند که در مقایسه با مدت مشابه نوروز پارسال افزایش داشته است.



وی ادامه داد: خوشبختانه اکنون همه دستگاه های مسئول در امر سفر نوروزی در استان حضور فعالی دارند و در حد مسئولیت سازمانی خود در حال خدمت به مسافران نوروزی هستند.



برخی از مسافران نوروزی ازاین اقدام مسئولان مازندرانی برای استقبال از آنان ابراز شگفتی و این اقدام را گامی مهم در جهت تشویق مسافران به امر سفر دانستند.



شهرستان آمل از مسیر محور پرتردد هراز به علت نزدیکی پایتخت به مازندران است مورد توجه مسافران زیادی از سراسر کشور است.



در طول مسیر جاده هراز، وجود دهها جاذبه طبیعی و گردشگری و چند اثر تاریخی، مسافران را مجاب به تردد از این جاده می کند.

