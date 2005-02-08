  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۰۵

داوران هفته نوزدهم رقابتهاي ليگ برتر معرفي شدند

از سوي كميته داوران فدراسيون فوتبال اسامي داوران ديدارهاي هفته نوزدهم ليگ برتر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" هفته نوزدهم رقابتهاي فوتبال ليگ برترپس ازسه هفته تعطيلي از روز شنبه مجددا آغاز خواهد شد. اسامي داوران اين مسابقات به شرح ذيل است :
شنبه 24 بهمن ماه :
* سايپا تهران – فولاد خوزستان - ساعت  15- ورزشگاه شريعتي كرج - داور: علي خسروي
* پيكان تهران – ابومسلم خراسان - ساعت 15 - ورزشگاه ايران خودرو-  دارو : رحيم رحيمي مقدم
* ملوان انزلي – پرسپوليس - ساعت  15 - ورزشگاه تختي انزلي  -  داور : ايرج نظري 
* شموشك نوشهر – پاس تهران  - ساعت  15 - ورزشگاه شهداي نوشهر-  داور: هدايت ممبيني
* فولاد مباركه سپاهان – فجر شهيد سپاسي  - ساعت  15- ورزشگاه نقش جهان -  داور: محسن تركي
* برق شيراز – ذوب آهن اصفهان - ساعت 15ورزشگاه  حافظيه شيراز -  داور: محسن قهرماني 
* استقلال اهواز – صبا باطري تهران - ساعت 15- ورزشگاه تختي اهواز-  دارو: حسن نوشه‌ور
* استقلال تهران – پگاه گيلان - ساعت 17ورزشگاه آزادي تهران -  داور: محمود رفيعي

کد مطلب 156292

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها