داوران هفته نوزدهم رقابتهاي ليگ برتر معرفي شدند

به گزارش خبرنگار"مهر" هفته نوزدهم رقابتهاي فوتبال ليگ برترپس ازسه هفته تعطيلي از روز شنبه مجددا آغاز خواهد شد. اسامي داوران اين مسابقات به شرح ذيل است :
شنبه 24 بهمن ماه :
* سايپا تهران – فولاد خوزستان - ساعت 15- ورزشگاه شريعتي كرج - داور: علي خسروي
* پيكان تهران – ابومسلم خراسان - ساعت 15 - ورزشگاه ايران خودرو- دارو : رحيم رحيمي مقدم
* ملوان انزلي – پرسپوليس - ساعت 15 - ورزشگاه تختي انزلي - داور : ايرج نظري
* شموشك نوشهر – پاس تهران - ساعت 15 - ورزشگاه شهداي نوشهر- داور: هدايت ممبيني
* فولاد مباركه سپاهان – فجر شهيد سپاسي - ساعت 15- ورزشگاه نقش جهان - داور: محسن تركي
* برق شيراز – ذوب آهن اصفهان - ساعت 15ورزشگاه حافظيه شيراز - داور: محسن قهرماني
* استقلال اهواز – صبا باطري تهران - ساعت 15- ورزشگاه تختي اهواز- دارو: حسن نوشهور
* استقلال تهران – پگاه گيلان - ساعت 17ورزشگاه آزادي تهران - داور: محمود رفيعي
از سوي كميته داوران فدراسيون فوتبال اسامي داوران ديدارهاي هفته نوزدهم ليگ برتر اعلام شد.
به گزارش خبرنگار"مهر" هفته نوزدهم رقابتهاي فوتبال ليگ برترپس ازسه هفته تعطيلي از روز شنبه مجددا آغاز خواهد شد. اسامي داوران اين مسابقات به شرح ذيل است :
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