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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۴۰

در واكنش به نتايج اجلاس شرم الشيخ ابراز گرديد :

حماس :اعلام آتش بس تنها نظر تشكيلات خودگردان فلسطين است

سخنگوي حماس اعلام آتش بس امروز را تنها بيانگر موضع تشكيلات خودگردان فلسطين دانست.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) امروزسه شنبه، اعلام آتش بس  متقابل درنشست شرم الشيخ مصر را تنها موضع تشكيلات خودگردان فلسطين دانست.

سخنگوي حماس در گفتگو با خبرگزاري فرانسه تصريح كرد: هيچ گونه آتش بسي با اسراييل بدون پرداخت قيمت واقعي آن برقرار نخواهد شد.
"مشير المصري" افزود: اعلام آتش بس از سوي محمود عباس (ابومازن) تنها بيانگر موضع تشكيلات خودگردان فلسطين است و نشان دهنده نظرموافق گروه هاي مقاومت فلسطيني نيست.

وي افزود: با مشورت با گروه هاي مختلف مقاومت پيش از اعلام اين آتش بس موافق بوديم.
المصري تاكيد كرد: حماس همچنان بر موضع خود پافشاري مي كند يعني بدون پرداخت قيمت اصلي، آتش بسي با اسراييلي برقرار نخواهد شد.

سخنگوي حماس تصريح كرد: تعامل اين جنبش با آتش بس به ميزان پايبندي دشمن صهيونيستي به شروط حماس و پاسخ مثبت به آن است كه در راس آن، آزادي همه اسيران و بازداشت شدگان فلسطيني قرار دارد.

يادآورمي شود محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروز سه شنبه در نشست چهارجانبه شرم الشيخ مصر، توافقي را با آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي درباره آتش بس متقابل در همه مناطق اعلام كردند.

 

کد مطلب 156294

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