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۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۳۳

تورنمنت "فوروارد" روسیه/

تیم فوتبال هفت نفره ایران از سد هلند گذشت

تیم فوتبال هفت نفره ایران از سد هلند گذشت

تیم ملی فوتبال هفت نفره جانبازان و معلولین ایران نخستین دیدار خود در تورنمنت بین المللی روسیه را با برتری مقابل هلند پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان فوتبال هفت نفره کشورمان امروز سه شنبه در اولین روز از مسابقات فوتبال بین المللی فوروارد روسیه توانستند تیم ملی هلند را با نتیجه 2 بر یک از سد راه خود بردارند.

در این بازی برای تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان رضا کریمی‌زاده و مسلم اکبری در دقایق 10 و 20 موفق به گلزنی شده و زمینه پیروزی تیم ایران را فراهم آوردند.

مسابقات فوتبال هفت نفره روسیه از امروز آغاز شده و تا هشتم فروردین ماه جاری ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها علاوه بر تیم ایران، تیم‌های روسیه، اوکراین، هلند و انگلیس نیز حضور دارند.

تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان دومین دیدار خود در این رقابت‌ها را روز پنجشنبه سوم فروردین‌ماه مقابل انگلیس برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 1562956

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