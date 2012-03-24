برترین تبلتهایی که در سال 90 رونمایی شدند/ رقبایی برای "آی- پد"

به گزارش خبرنگار مهر، در سالی که گذشت تحولات بازار تبلتها بسیار محسوس و حائز اهمیت بود. به طوریکه غولهای کلاسیک محصولات الکترونیکی مصرفی به ویژه توشیبا و سونی در کنار تازه واردانی چون "آمازون" محصولات متنوعی را به این بازار عرضه کردند و اپل نیز که در سال 90 جادوگر بزرگ خود را از دست داد در آخرین روزهای سال از "آی- پد" جدید خود به عنوان اولین محصول "پسا- استیو جابز" رونمایی کرد.

تبلت AT200 توشیبا

شرکت توشیبا در سال 1390 برای ساخت جدیدترین تبلت خود هرکاری می توانست انجام داد تا محصولی به نام AT200 را در نمایشگاه نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی برلین (IFA 2011) رونمایی کند. پورتهای کامل USB، SD و HDMI در قالب طراحی زیباتر از گذشته به پورتهای میکرو تبدیل شده اند تنها بخشی از این تلاشها بود. وزن این تبلت جدید 558 گرم بوده و ضخامت آن 7.6 میلیمتر است، با داشتن چنین ویژگی هایی می توان گفت که این تبلت نسبت به آی-پد اپل بسیار باریکتر و سبک تر است. پردازشگر این تبلت 1.2 گیگاهرتزی دو هسته ای بوده و باطری آن می تواند برای هشت ساعت از پخش تصاویر ویدیویی پشتیبانی کند.

Tablet S سونی

شرکت ژاپنی سونی نیز در سال 90 با هدف به چالش کشیدن اپل تبلت جدید را معرفی کرد که ظاهری کاملاً متفاوت با "آی- پد" دارد. این شرکت ژاپنی که پیش از این، از عرضه تبلتهای جدید خود خبر داده بود عرضه این محصول را که Tablet S نام دارد در سال گذشته رسماً آغاز کرد. این تبلت از یک نمایشگر 9.4 اینچی برخوردار است.

یک پورت "یو. اس. بی" و حمایت کارت "اس. دی" از دیگر ویژگیهای فنی این تبلتها است. مهمترین خصوصیت این دستگاه که بی شک آن را متفاوت از "آی- پد" می کند یکپارچه سازی آن با دو ماشین دیجیتالی دیگر سونی است. به طوریکه این تبلت با کنسول بازی "پلی استیشن" و پخش کننده کتاب الکترونیک Reader سونی که یکی از پرفروش ترین پخش کننده های e-book در دنیا به شمار می روند، ادغام شده است. همچنین سونی در رقابت با اپل، سرویسهای ویژه ای از جمله Music Unlimited و Video Unlimited را برای بارگذاری و تماشای آنلاین فیلم، برنامه های تلویزیونی ارائه کرده است. علاوه بر این، Tablet S دارای یک پایه جک است که این دستگاه را به یک قاب عکس دیجیتال تبدیل می کند.

کیندل فایر آمازون

شرکت آمازون در پی موفقیت پخش کننده کتاب الکترونیک "کیندل 2" در سال گذشته تصمیم گرفت اولین تبلت خود با نام "کیندل فایر" را عرضه کند. درحقیقت این تبلت نسخه پیشرفته تر پخش کننده کتاب الکترونیک "کیندل" است که به جای "جوهر الکترونیک" از نمایشگر "ال. سی. دی" استفاده می کند و برپایه سیستم عامل آندروئید است. "کیندل فایر" دارای یک نمایشگر 7 اینچی (در مقابل 9.7 اینچی آی- پد) است و به قیمت تنها 199 دلار (در مقابل 499 دلار ارزانترین نسخه آی- پد) به فروش می رسد. سیستم عامل این محصول، آندروئید 2.3 گوگل و پردازشگر آن یک TI OMAP دوهسته ای 1 گیگاهرتزی است.

Slate 2 محصول مایکروسافت و "اچ. پی"

زمانی که استیو بالمر اولین تبلت HP Slate را رونمایی کرد خیلی زود معلوم شد که این تبلت نمی تواند موفق شود. ویژگیهای فنی ضعیف، سیستم عامل ضعیف (WebOS ) و طراحی ضعیف از مشکلات بزرگ این تبلت بود. به همین دلیل مایکروسافت تصمیم گرفت با همکاری "اچ. پی" محصول جدیدی را برپایه "ویندوز 8" تولید کند که حاصل این تصمیم، رونمایی از HP Slate 2 در سال 90 بود. سری اول این تبلت جدید که به جای استفاده از ویندوز 8 به ویندوز 7 مجهز است با قیمت 699 دلار وارد بازار شد.

این نسخه جدید تبلت به یک نمایشگر 8.9 اینچی با وضوح تصویر 1024 در 600 پیکسل و پردازشگر 1.5 گیگاهرتزی دو هسته ای Oak Trail مجهز است که می تواند مصرف انرژی دستگاه را بهبود بخشد. اتصالات این دستگاه از طریق "بلوتوث 4.0"، اتصال "وای- فای 802.11n " و اتصال نسل سوم است.



2 گیگابایت حافظه رم 800 مگاهرتز DDR 2 و هارد SSD با گنجایش 32 گیگابایت و 64 گیگابایت از دیگر ویژگیهای این محصول است. این تبلت جدید 680 گرم وزن دارد.

Optimus Pad LTE محصول "ال. جی"

شرکت "ال. جی" سال گذشته رسماً اولین تبلت برپایه LTE را معرفی کرد. Optimus Pad LTE مجهز به یک تراشه دو هسته ای 1.5 گیگاهرتزی Qualcomm SnapDragon، یک حافظه "رم" 1 گیگابایتی و حافظه فلاش داخلی 32 گیگابایتی برخوردار خواهد بود. این دستگاه با وزن 497 گرم و قطر 9.34 میلیمتر، باریکتر و سبکتر از مدل قبلی تبلتهای سری Optimus Pad است.



تبلت نسل چهارم "ال. جی" دارای یک دوربین پشتی 8 مگاپیکسلی است که می تواند با کیفیت Full HD فیلمبرداری کند و یک دوربین جلویی 2 مگاپیکسلی که در تماسهای تصویری و برگزاری ویدیوکنفرانسها یک تصویر با کیفیت بالا را ارائه می کند.

Optimus Pad LTE امکان دسترسی به اتصالات "وای- فای"، بلوتوث و 4G LTE را فراهم می کند. همچنین این تبلت به پورتهای "یو. اس. بی" و HDMI و شکاف کارت حافظه "میکرو اس. دی" حداکثر 32 گیگابایت مجهز است. باکتری 6 هزار و 800 میلی آمپرساعت حداکثر 10 ساعت شارژ می ماند.

"گلکسی تب 7 اینچی 2" سامسونگ

این تبلت جدید که به یک نمایشگر 7 اینچی WSVGA با وضوح تصویر 1024 در 600 پیکسل مجهز است 10.5 میلیمتر قطر دارد. مدل جدید گلکسی تب از یک پردازشگر دو هسته ای 1 گیگاهرتزی و حافظه رم 1 گیگابایتی برخوردار است. "گلکسی تب 2" مجهز به یک دوربین پشتی با وضوح تصویر 3 مگاپیکسل و یک وبکم جلویی VGA است. این محصول جدید سامسونگ در سه مدل برپایه حافظه های 8، 16 و 32 گیگابایتی با امکان افزایش حافظه با کارت میکرو "اس. دی" تا 32 گیگابایت اضافی ارائه می شود.



این دستگاه دارای یک باتری 4000 میلی آمپر ساعت است. همچنین هر یک از سه مدل برپایه تقسیم بندی گنجایش حافظه داخلی می تواند در دو مدل اتصال "وای- فای" یا "وای- فای + نسل سوم حداکثر با سرعت 21 مگابیت درثانیه" عرضه شود. سیستم عامل Samsung Galaxy Tab 2 آندروئید 4.0 بستنی نانی است.

"آی- پد جدید"؛ اولین محصول "پسا استیو جابز" اپل

در واپسین روزهای سال 90 تیم کوک، مدیر اجرایی اپل از اولین محصول کوپرتینو پس از درگذشت استیو جابز رونمایی کرد. این تبلت جدید که تصور می شد با نامهایی چون "آی- پد 3" یا "آی- پد HD" عرضه شود با نام "آی- پد جدید" (New iPad) معرفی شد.

در مراسم رونمایی، اولین نکته ای که تیم کوک درخصوص ویژگیهای این محصول به آن اشاره کرد، فناوری Retina Display است که موجب شده است وضوح تصویر نمایشگر این تبلت به بیش از 2048 در 11536 پیکسل با تراکم 264 پیکسل در اینچ نسبت به مدل قبلی برسد. روشنایی، کنتراست و اشباع مغناطیسی نیز در این نمایشگر بهبود یافته است و به بیانی ساده نمایشگر "آی- پد جدید" بالاترین وضوح تصویری را که هرگز یک دستگاه موبایل داشته است ارائه می کند و بنابراین روی این تبلت می توان جزئیات شگفت انگیزی از عکس و فیلم را مشاهده کرد.

جواهر جدید اپل با شبکه جدید نسل چهارم LTE (تکامل بلند مدت) سازگار است که می تواند سرعت انتقال اطلاعات را در مناطق تحت پوشش LTE به 73 مگابیت برثانیه و در شبکه های DC-HSDPA به 42 مگابیت برثانیه برساند.



پردازشگر "آی- پد جدید" دارای پردازشگر جدید A5X است که با چهار هسته برای "جی. پی. یو" و دو هسته برای "سی. پی. یو" 4 برابر کارآمدتر و 2 برابر سریعتر از پردازشگر "تگرا 3" محصول Nvidia است.



دوربین "آی- پد جدید" 5 مگاپیسکل است و توانایی تشخیص چهره، سیستم تثبیت فیلم، توانایی پخش فیلم با سرعت 1080p، فناوری iSight، نوردهی خودکار و اتوفوکوس را دارد.



