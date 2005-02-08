ترجيح مي دهم افراد ديگري رئيس جمهور شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، ايشان افزود: در سيستم چرخه اين موضوع مهم، اشكالي هست كه هم دولت، هم مردم و هم قشر زحمتكش اين صنف را راضي نمي كند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مشكلات نانوايان از جمله پرداخت هزينه هاي زياد و يارانه هاي كلان اظهار داشت: بايد با همكاري اين صنف و متخصصين، راهكار صحيح و اساسي يافت.

ايشان افزود: در اين راستا بايد تمهيداتي انديشيده شود كه هم نان ارزشمند سنتي را حفظ كرد و هم يارانه هاي اختصاصي به اين بخش كه نتيجه لازم را هم نمي دهد، در آن لحاظ شود تا رضايت مردم و دولت فراهم شود.

آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به توفيق بهره برداري بهينه از آب و زمين در رسيدن به خودكفايي گندم تصريح كرد: بايد در برنامه ريزي ها و در سياست هاي كلان، اقلام مهم و استراتژيك همانند نان را در نظر گرفت و به آن پرداخت.

ايشان در پاسخ به دعوت اعضاي صنفي انجمن نانوايان براي حضور در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري گفت: در خواستهاي شما كه برآمده از صدق و صفاست براي من ارزشمند است، اما ترجيح مي دهم افراد ديگري عهده دار اين مسووليت شوند.

به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين ديدار آقاي احمدي رييس انجمن صنفي نانوايان تهران و تعدادي از اعضا و پيشكسوتان اين صنف هر يك به تفكيك گزارشي از وضعيت اين قشر زحمتكش و مشكلات و برنامه هاي آنان ارائه كردند.

رييس انجمن صنفي با اشاره به مشكلات از جمله بيمه تامين اجتماعي و سهميه هاي آراد گفت: عده اي خارج از اين صنف درصددند تا با جايگزين كردن روشهاي ديگر، نان سنتي را تعطيل كنند.

اعضاي صنف همچنين خواستار مشاركت اين صنف در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي مربوط به نان شدند.

قابل ذكر است در اين ديدار تعدادي از خانواده هاي شهدا و پيش كسوتان اين صنف مورد تقدير آيت آلله هاشمي رفسنجاني قرار گرفتند و هدايايي دريافت نمودند.