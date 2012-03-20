به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل نسف قارشی ازبکستان گفت: امروز یک بازی سنگین را مقابل تیمی قدرتی پشت سر گذاشتیم که به خوبی فضاهای دفاعی خود را بسته بود. مقابل این تیم قدرتمند در دقایقی از نظر بدنی دچار مشکل شدیم که آنهم برمی‌گردد به شرایط خاص تیم ما.

وی با یادآوری اینکه تیم نسف قارشی ازبکستان یک بازی بسته را در دستور کار خود قرار داده بود، گفت: مقابل این تیم که تنها هدفش رسیدن به تساوی بود بد بازی نکردیم و حتی چند شانس گلزنی نیز داشتیم. ما به تیم نسف قارشی فشار زیادی وارد آوردیم اما این تیم فقط دفاع می‌کرد، چرا که هدفش تنها یک امتیاز بازی بود و در نهایت به آن رسید.

سرمربی تیم فوتبال استقلال یادآور شد: تیم نسف قارشی در بازی هفته قبل خود مقابل الجزیره صاحب شانس‌های گلزنی زیادی شد و روی ضدحمله دروازه‌اش چهار بار باز شد اما در بازی امروز تیم ازبکستانی فرصت زیادی بدست نیاورد.

مظلومی با تاکید براینکه پیش بینی یک بازی سخت را مقابل تیم نسف قارشی ازبکستانی می‌کرده است، گفت: با توجه به داشته‌های‌مان می‌دانستم بازی سختی مقابل تیم نسف قارشی داریم.

وی کار تیمش را در گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دشوار خواند و گفت: برای باز کردن دفاع تیم نسف قارشی راه‌های مختلفی را امتحان کردیم. با بردن توپ به کناره‌ها و سانتر روی دروازه به موقعیت گلزنی نیز رسیدیم. شاید اگر یکی از توپ‌های ما در نیمه اول گل می‌شد با توجه به کندی دفاع تیم ازبکستانی می‌توانستیم با اختلاف چند گل به پیروزی برسیم اما متاسفانه این چنین نشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص دلایل تعویض آرش برهانی گفت: آرش امروز روز خوبش نبود و در چند صحنه توپ لو داد به همین خاطر به جای او شریفات سرعتی را به زمین آوردیم تا از سرعت او برای رسیدن به گل استفاده کنیم. شریفات در زمان حضور در میدان دو موقعیت نیز داشت که اگر بهتر پاس می داد، می‌توانستیم به گل برسیم.

مظلومی ضمن تاکید بر اینکه به ناچار دست به تعویض مهاجمان تیمش زده است، گفت: به دلیل فشردگی بازی‌ها ناچاریم تقسیم نیرو کرده و به مهاجمان به نوبت بازی بدهیم. متاسفانه در میانه زمین دست‌مان بسته است و به ناچار از وجود حسینی در خط هافبک استفاده می‌کنیم. حسینی با توجه به میل به بازی دفاعی است، سرعت حمله تیم ما را پایین آورده که به همین خاطر ناچاریم از وجود بازیکنان سرعتی در خط حمله استفاده کنیم تا سرعت تیم را افزایش دهند.

وی با ابراز تعجب برنامه ریزی AFC و انتقاد از زمان برگزاری دیدار استقلال - نسف قارشی ازبکستان گفت: بدون شک اگر بازی در روز دوم فروردین ماه برگزار می‌شد، بهتر می بود، چرا که بازیکنان در زمان سال تحویل در کنار خانواده‌های خوب می‌بودند و با روحیه‌ای بهتر بازی می‌کردند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خاتمه تصریح کرد: تعجب می‌کنم چرا کنفدراسیون فوتبال آسیا دو روز پشت سر هم را برای برگزاری بازی‌های لیگ قهرمانان در تهران درنظر گرفته است. شاید مسئولان AFC فکر نمی‌کردند تیم استقلال از مرحله پلی‌آف صعود کند و به همین خاطر این گونه برنامه‌ریزی کرده‌اند. در کل با این نحوه برنامه ریزی ما لطمه خوردیم، چرا که نتوانستیم از یک جلسه حق خود برای تمرین در زمین ورزشگاه آزادی استفاده کنیم.